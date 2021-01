Πολιτική

Καταδίκη για τις επιθέσεις στα γραφεία Αραμπατζή και Ευθυμίου (εικόνες)

"Κανέναν δεν πτοούν οι υποστηρικτές τρομοκρατών-δολοφόνων και οι θρασύδειλοι τραμπούκοι» τονίζει η ΝΔ. Τα μηνύματα των δύο πολιτικών για την επίθεση.

Οργή στη ΝΔ προκάλεσαν οι επιθέσεις που δέχτηκαν σήμερα τα γραφεία της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτού Σερρών κ. Φωτεινής Αραμπατζή καθώς και της Βουλευτού Ά Θεσσαλονίκης κ. Άννας Ευθυμίου, από υποστηρικτές του Δημήτρη Κουφοντίνα που έγραψαν συνθήματα, πέταξαν τρικάκια και μπογιές.

"Κανέναν δεν πτοούν οι υποστηρικτές τρομοκρατών-δολοφόνων και οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που μάχονται την ελευθερία και τη Δημοκρατία. Οι θεσμοί και ο κοινοβουλευτισμός δεν εκβιάζονται» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ, ενώ σε άλλη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο κατά συρροήν δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας και οι υποστηρικτές του πρέπει να αντιληφθούν ότι η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Προξενεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έσπευσαν προς υπεράσπισή του ενώ ποτέ δεν βρήκαν να πουν κουβέντα για τα θύματά του. Αλήθεια ποια είναι η θέση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ; Συμφωνεί με το κείμενο των στελεχών του; Περιμένουμε την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα».

Η Φωτεινή Αραμπατζή ανήρτησε στα social media φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς με συνθήματα υπέρ του τρομοκράτη της «17Ν» Δημ. Κουφοντίνα, με το εξής σχόλιο:

«Οι θρασύδειλοι ''φίλοι'' του αμετανόητου δολοφόνου και τρομοκράτη Κουφοντίνα χτύπησαν για ακόμη μια φορά. Με τα ίδια προκλητικά και χυδαία συνθήματα, που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας και της ανθρώπινης ζωής. Η πρωινή επίθεση στο πολιτικό μου γραφείο στις Σέρρες με μαύρες μπογιές και συνθήματα ''Λευτεριά στον Κουφοντίνα, Ντόρα το '89 έγινε μισή δουλειά'' αποδεικνύει ότι οι ''φίλοι'' του Κουφοντίνα εξακολουθούν να θέλουν μόνο αίμα.

Την ίδια ώρα, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν κείμενο υπέρ του αμετανόητου τρομοκράτη-δολοφόνου και τολμούν να λένε ότι η Κυβέρνηση ισοφαρίζει τις δολοφονικές πράξεις του επειδή τον οδηγεί στις φυλακές Δομοκού και όχι Κορυδαλλού. Το ελάχιστο που περιμένω από αυτούς, που περιμένει η ίδια η Δημοκρατία σήμερα, είναι να καταδικάσουν αυτή την επίθεση, αυτά τα συνθήματα, αυτή τη χυδαία λογική. Δεν υπάρχει συγχωροχάρτι στην τρομοκρατία, δεν υπάρχει συγχωροχάρτι στους αμετανόητους δολοφόνους…»

Στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Αννας Ευθυμίου, πέταξαν μπογιές στην είσοδο, τρικάκια και τοποθέτησαν κόλλα στην κλειδαριά. Το πολιτικό γραφείο βρίσκεται στον 8ο όροφο οικοδομής στην οδό Τσιμισκή και η επίθεση έγινε αντιληπτή στις 9:00 το πρωί, όταν οι συνεργάτες της βουλευτού πήγαν να ανοίξουν το γραφείο και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

«Είναι η τρίτη φορά σε 8 μήνες που αναρχικοί επιτίθενται στο πολιτικό μου γραφείο. Είναι μια θρασύδειλη πράξη που πιστεύω καταδικάζεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και τους δημοκρατικούς πολίτες», δήλωσε η κ. Ευθυμίου και συνέχισε: «Προσωπικά θα συνεχίσω ενεργά να ασκώ τα καθήκοντα μου με συνέπεια, ευσυνειδησία και ευθύνη».

Σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Η τρομοκρατία είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση στη Δημοκρατία. Σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος δικαίου ο νόμος ισχύει για όλους».