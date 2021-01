Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε τυροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν επί τόπου.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τυροκομείο.

Οι φλόγες ξεπήδησαν στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, σττην περιοχή Γρίζανο Τρικάλων.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν 17 πυροσβέσες με 10 οχήματα.

H φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν ανέπαφη τη γραμμή παραγωγής φέτας, κάτι που τελικώς κατόρθωσαν.

Ωστόσο κάηκε ολοσχερώς το κεντρικό κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας, καθώς και μια τεράστια αποθήκη που ήταν γεμάτη με εμπόρευμα.

Η ζημιά που προκλήθηκε υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Πηγή trikalavoice.gr