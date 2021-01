Πολιτισμός

“Άρωμα” καρναβαλιού στην Πάτρα (εικόνες)

Στολίζουν την πόλη με τα άρματα. Διαδικτυακά οι εκδηλώσεις

«Το Πατρινό καρναβάλι 2021, αν και διαφορετικό, θα είναι και φέτος παρόν, για να μεταδώσει μηνύματα ζωής, χαράς και πίστης σε ένα καλύτερο μέλλον» αναφέρει η πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας, Ήρα Κουρή.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Πατρινού καρναβαλιού, το οποίο θα είναι κυρίως διαδικτυακό ενώ θα στολιστεί όλη η πόλη. Ηδη τα πρώτα άρματα και οι καρναβαλικές φιγούρες έκαναν την εμφάνιση τους στο κέντρο της Πάτρας. Οπως είπαν οι υπεύθυνοι, οι πρώτες δράσεις θα ξεκινήσουν το ερχόμενο Σάββατο.

Όπως εξήγησε η Ήρα Κουρή, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το καμπανάκι που κρούουν οι επιστήμονες για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, δεν μας επιτρέπει να βαδίσουμε στους δρόμους που τα προηγούμενα χρόνια βαδίζαμε για το σχεδιασμό των εκδηλώσεων. Ακόμα και αν τροποποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορεί να γίνει καμιά παρέλαση ή ανοικτή εκδήλωση, καθώς ο αυθορμητισμός και η επιθυμία συμμετοχής δεν περιορίζεται, δεν τιθασεύεται και δεν οροθετείται.»

«Αυτή η επιλογή», συνεχίζει, «δηλαδή να μην πραγματοποιηθούν μαζικές εκδηλώσεις, λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που ισχύουν, αν και οδυνηρή για την πόλη μας και τους καρναβαλιστές, θεωρούμε ότι συνιστά πράξη ευθύνης έναντι των συμπολιτών μας και των καρναβαλιστών από όλη τη χώρα.»

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «ο προγραμματισμός μας κινείται σε δρόμους τηλεοπτικούς, διαδικτυακούς και με έμφαση στο στολισμό της πόλης, έχοντας πάντα κατά νου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας λόγω των μέτρων, για αυτό και θα σηματοδοτήσουμε την καρναβαλική περίοδο με σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην ιστορία της πόλης.»