ΥΠΟΙΚ: κεφάλαια 12,2 δις για στήριξη της ρευστότητας

Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2021, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το Συμβούλιο Ρευστότητας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρουσιάστηκαν απολογιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση παρείχε ουσιαστική στήριξη στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικότερα, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων διοχετεύτηκαν, το 2020 κεφάλαια, ύψους 12,2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Πιο αναλυτικά, μέσω των τεσσάρων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής πιστώθηκαν 5,5 δισ. ευρώ σε 482.271 δικαιούχους. Παράλληλα, μέσω των Προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εκταμιεύτηκαν 6,6 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 27.945 δάνεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 δάνεια συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο του 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Ενώ, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, στα μέσα Μαρτίου του 2020, έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020.

Επιπροσθέτως, στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε το Συμβούλιο Ρευστότητας να προβεί σε μία σειρά ενεργειών με σκοπό τη συστηματικότερη και πιο στοχευμένη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων παροχής ρευστότητας, προκειμένου να υπάρξει ορθότερη παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σχεδιασμός νέων.