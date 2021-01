Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: η ορκωμοσία, το Καπιτώλιο και η νέα μέρα για τις ΗΠΑ (εικόνες)

"Η Δημοκρατία νίκησε" ήταν το μήνυμα Μπάιντεν μετά την ορκωμοσία του. Ποιοι έδωσαν το παρών. Ο μεγάλος απών και η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν έγινε και επίσημα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, καλώντας με την ομιλία του μετά την ορκωμοσία του, για ενότητα σε μια χώρα που διέρχεται βαθιά κρίση, μετά από τέσσερα χρόνια προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δημοκρατία είναι πολύτιμη, η δημοκρατία είναι εύθραυστη, και σήμερα οι φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», είπε, χειροκροτούμενος από τους λίγους που παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, λόγω της πανδημίας. «Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου, αλλά μιας ιδέας. Της ιδέας της δημοκρατίας… Αυτή την ώρα, φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαιρετίζοντας μια ημέρα «ελπίδας» για την Αμερική. «Όλη μου η ψυχή βρίσκεται στο να ενώσω την χώρα», είπε, καλώντας σε μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.

Στην ομιλία του που διήρκησε περίπου 20 λεπτά, ο νέος πρόεδρος, φορώντας σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα, και μάσκα κατά την άφιξή του, όπως όλοι οι φιλοξενούμενοι, καταδίκασε όσους χρησιμοποιούν ψέματα για να κερδίσουν εξουσία, υποσχόμενος ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, και πως η διακυβέρνησή του θα βασίζεται σε γεγονότα και αλήθειες. «Υπάρχει η αλήθεια και υπάρχουν και τα ψέματα. Ειπώθηκαν ψέματα για απόκτηση εξουσίας και κέρδους», τόνισε ο Μπάιντεν στην ομιλία του. «Μπορούμε να συνεχίζουμε να διαφωνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Αυτή είναι η δημοκρατία».

«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν είναι βαθιές και πραγματικές», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν, καλώντας μια ακόμη φορά σε «ενότητα» στην ομιλία του σε απόλυτη αντίθεση με όσα, σκοτεινά και επιθετικά, είπε ο Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του στο ίδιο μέρος, στα σκαλιά του Καπιτωλίου, πριν από τέσσερα χρόνια. Δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Αναφέρθηκε επίσης στις διαδηλώσεις του περασμένου καλοκαιριού ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα. «Το όνειρο για δικαιοσύνη για όλους δεν θα μετατεθεί πλέον. Με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα» .

Αναγνώρισε πως οι ΗΠΑ διανύουν μια περίοδο δοκιμασίας και πως η χώρα θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε», είπε, μιλώντας για υπέρβαση εμποδίων, και για μια σειρά από σημαντικές ανησυχίες, όπως η πανδημία, ο ρόλος των ΗΠΑ στον κόσμο, η φυλετική αδικία και η «επίθεση στη δημοκρατία μας». Δεσμεύτηκε πως θα αποκαταστήσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες.

Νωρίτερα η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και έγινε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου.

Η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ενώ μετά την ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις στη σκηνή ανέβηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, που τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ «America, America. Η Λατίνα σταρ απευθύνθηκε στα Ισπανικά λέγοντας μεταξύ άλλων «Δικαιοσύνη για όλους».

Ο Μάικ Πενς χειροκρότησε τη διάδοχό του Κάμαλα Χάρις

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και η σύζυγός του Κάρεν παρέστησαν στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αφότου έκαναν αισθητή την απουσία τους στην αποχαιρετιστήρια τελετή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ούτε τήρησαν το σύνηθες πρωτόκολλο του να υποδεχθούν τη διάδοχό του στην κατοικία του αντιπροέδρου, στο παρατηρητήριο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Πενς, τον οποίο ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ απείλησαν να κρεμάσουν, κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον του αμερικανικού Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου, διότι αρνήθηκε να προσπαθήσει να ανατρέψει τη νίκη στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων του Μπάιντεν, χειροκρότησε τη νέα αντιπρόεδρο της χώρας Κάμαλα Χάρις, κατά την άφιξή της στο Καπιτώλιο.

Ο Μάικ Πενς, πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και η σύζυγός του θα μεταβούν σήμερα αεροπορικώς πίσω στο σπίτι τους στο Κολόμπους της Ιντιάνα, όπου θα τους υποδεχθούν μια ομάδα υποστηρικτών και φίλων, σύμφωνα με μια πηγή με γνώση των σχεδίων. Το ζευγάρι σχεδιάζει να μετακομίσει στην Ιντιάνα αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ο Πενς στάθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ο τέως πλέον πρόεδρος των ΗΠΑ τον απέφευγε για ημέρες, διότι δεν στήριξε τις προσπάθειές του να ανατρέψει τη νίκη του Μπάιντεν, βασιζόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς περί εκτεταμένης νοθείας, αν και οι δύο άνδρες επιδίωξαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους προτού αποχωρήσουν από την εξουσία.

Ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κάμαλα Χάρις την περασμένη Πέμπτη, στην υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ της απερχόμενης και επερχόμενης διοίκησης.

