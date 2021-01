Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: “Καθάρισε” την πρόκριση ο ΠΑΟΚ

Τυπική διαδικασία η ρεβάνς με την ΑΕΛ στο "Αλκαζάρ".

Εύκολη δουλειά είχε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα του στην φάση των «16» του Κυπέλλου με την ΑΕΛ την οποία συνέτριψε, 5-0, με πρωταγωνιστή τον νεαρό Χρήστο Τζόλη που σημείωσε χατ τρικ.

Μόλις στο 9' ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα με ωραίο γκολ του Χρήστου Τζόλη που λίγο αργότερα διπλασίασε τις επιτυχίες της ομάδας του με δεύτερο προσωπικό γκολ. Στο πρώτο γκολ από αρχική πάσα του Ζίβκοβιτς ο Κρμέντσικ, έγινε κάτοχος της και έκανε το γύρισμα στον Τζόλη που με πλασέ στη κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 23' πάλι ο νεαρός επιθετικός από πάσα του Αουγκούστο πλάσαρε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ εδραιώνοντας το προβάδισμα της ομάδας του (2-0).

Ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του αγώνα από την αρχή και παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο έφτασε σε σκορ πρόκρισης με χαρακτηριστική ευκολία. Ως το 40' είχε έξι τελικές έναντι μιας της ΑΕΛ (σουτ του Ντουρμισάϊ) στο 38', της μοναδικής για την ομάδα του Γιάννη Τάτση όχι μόνο στο πρώτο μέρος αλλά και σε ολόκληρο τον αγώνα.

Με την έναρξη της επανάληψης ο ΠΑΟΚ συνέχισε το επιθετικό του κρεσέντο και σύντομα σημείωσε άλλα δυο γκολ μεταβάλλοντας τον αγώνα σε τυπική διαδικασία. Στο 47' ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα στον Κρμέντσικ που με πλασέ από κοντά πέτυχε το 3-0, ενώ στο 55' από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά πάσα του Ουάρντα, ο Ίνγκασον με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Ομως ο «Δικέφαλος» δεν ήταν διατεθειμένος να βάλει "φρένο" στην τρελή σημερινή πορεία του. Στο 74΄ο Τζόλης ανέβασε με ωραίο πλασέ το σκορ στο 5-0 μετά από ασίστ του Λάμπρου για να δώσει μεγάλες διαστάσεις στη νίκη της ομάδας του, που ισοδυναμεί με πρόκριση από το πρώτο κι όλας παιχνίδι.

Ουσιαστικά όμως για τον Δικέφαλο της Θεσσαλονίκης η εύκολη και άνετη νίκη του σήμερα ήταν η επιβεβαίωση των ικανοτήτων μερικών από τους νεαρούς του παίκτες που ασφαλώς αποτελούν σημαντική εγγύηση για το μέλλον τους στην ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως ο Τζόλης που με το χατ-τρικ που σημείωσε ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Περέιρα (72' Λύρατζης), Βαρέλα, Ίνγκασον, Σοάρες, Αουγκούστο, Ελ Καντουρί (73΄ Σβαμπ), Ουάρντα (60' Λάμπρου), Α. Ζίβκοβιτς (73΄ Μουργκ), Τζόλης και Κρμέντσικ (59' Κούτσιας).

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Γκοτζαμανίδης (63΄Τσόσιτς), Ζίζιτς, Μπέρτος (64' Νικολιάς), Μαϊδανός, Κολομπίνο (82΄Στοϊνοβιτς), Ηλιάδης, Μιλοσάβλιεβιτς, Καρανίκας, Γλυνός (63' Πινακάς) και Ντουρμισάι (76' Νούνιτς).