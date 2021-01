Κόσμος

Σαρλ Μισέλ για Μπάιντεν: ώρα να αναζωογονήσουμε τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Εκτός από τον Μισέλ και τον Στόλτενμπεργκ, ηγέτες απ' όλον τον κόσμο χαιρετίζουν τον Τζο Μπάιντεν εκφράζοντας την "ανυπομονησία" τους να συνεργαστούν μαζί του.

Στην αλλαγή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ εστιάζει η ΕΕ μετά την ορκωμοσία του Τζον Μπάιντεν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σημείωσε: «εύχομαι στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν & την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις τα καλύτερα, καθώς προσπαθούν να θεραπεύσουν τη χώρα τους και να βγάλουν τον αμερικανικό λαό από την πανδημία. Ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ».

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις υπογραμμίζοντας ότι «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αφού κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Νωρίτερα ο Αμερικανός στρατηγός εν αποστρατεία Στάνλεϊ ΜακΚρίσταλ τόνισε ότι αναμένει την επανεκκίνηση των διατλαντικών σχέσεων. «Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τον τόνο. Η μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια είναι σήμερα η πανδημία του κορονοϊού», είπε ο Στάνλεϊ ΜακΚρίσταλ, τον οποίο διόρισε σύμβουλό του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξή του η οποία θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας «Bild». «Θα υπάρξει ανταγωνισμός με την Κίνα και η άνοδος της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επίσης μια πρόκληση. (Ο Πούτιν) έχει συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν βοηθά τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο στρατηγός εν αποστρατεία θεωρεί ότι η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία που ξεκίνησε ο Τραμπ είναι λανθασμένη: «Η ιδέα της πλήρους αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων ή της αποχώρησης έως ένα μη αποτελεσματικό επίπεδο από τη δυτική Ευρώπη είναι αντιπαραγωγική», τόνισε. Για το ΝΑΤΟ, ωστόσο, ο ΜακΚρίσταλ αναμένει ότι «ο Μπάιντεν θα είναι ακόμη πιο αυστηρός στηρίζοντας τον στόχο του 2% για αμυντικές δαπάνες από τα κράτη μέλη». Στρατηγός τεσσάρων αστέρων, ο Στάνλεϊ ΜακΚρίσταλ ήταν ο διοικητής των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων για αρκετά χρόνια.

Ηγέτες απ' όλον τον κόσμο χαιρετίζουν τον Τζο Μπάιντεν εκφράζοντας την "ανυπομονησία" τους να συνεργαστούν μαζί του

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ανάληψη της αντιπροεδρίας. Η αμερικανική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για να θέματα που μας αφορούν όλους, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την Covid και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Μπάιντεν», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στη δική της ανάρτηση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη. Για να ξανασυνδεθεί με έναν παλιό και έμπιστο εταίρο, να δώσουμε νέα πνοή στην πολύτιμη συμμαχία μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Τζο Μπάιντεν».

Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι η σημερινή «είναι μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία» δηλώνοντας «ανακουφισμένος» από το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ξέρω ότι πολλοί στη Γερμανία συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι «η (εκλογική) νίκη του Μπάιντεν συνιστά νίκη της δημοκρατίας επί της άκρας δεξιάς και των τριών μεθόδων της: της μαζικής εξαπάτησης, του εθνικού διχασμού και της κατάχρησης, ακόμη και με βίαια μέσα, των δημοκρατικών θεσμών». Και συνέχισε: «Πριν από πέντε χρόνια πιστεύαμε ότι ο Τραμπ ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αλλά πέντε χρόνια αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι έθετε σε κίνδυνο την ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου».

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τρίτη, είπε και αυτός ότι «ανυπομονεί» να συνεργαστεί με τον Μπάιντεν. «Έχουμε μια ισχυρή, κοινή ατζέντα, από την αποτελεσματική πολυμέρεια που επιθυμούμε και οι δύο, μέχρι την κλιματική αλλαγή, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την πολιτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης».

Από το Δουβλίνο, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, χαιρέτισε τον Μπάιντεν, έναν «πραγματικό φίλο» της Ιρλανδίας, υπενθυμίζοντας την ιρλανδική καταγωγή του. «Ενώ ορκίζεται, ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αισθάνεται το βάρος της ιστορίας, την παρουσία των Ιρλανδών προγόνων του που έφυγαν από το Μάγιο και το Λάουθ την εποχή του λιμού, σε αναζήτηση της ελπίδας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι θέλει «να εμβαθύνει τη συνεργασία» των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Μπάιντεν και την Χάρις. «Πρόεδρε Μπάιντεν, εσείς κι εγώ έχουμε μια θερμή προσωπική φιλία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου και να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις, την κορυφαία εκ των οποίων συνιστά το Ιράν».

Ένας εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο Φαουζί Μπαρχούμ, είπε ότι το ισλαμιστικό κίνημα «δεν εκφράζει καμία λύπη για την αποχώρηση του Τραμπ» ο οποίος ήταν «η μεγαλύτερη πηγή και σπόνσορας της αδικίας, της βίας και του εξτρεμισμού στον κόσμο και άμεσος εταίρος του ισραηλινού κατακτητή στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας».

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να ανατρέψει τις άδικες πολιτικές εναντίον του λαού μας και να θέσει τα θεμέλια για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», πρόσθεσε.