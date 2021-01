Life

Oρκωμοσία Μπάιντεν: εντυπωσίασαν Gaga και Lopez (εικόνες)

Τα μηνύματα των δύο σταρ για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του νέου Αμερικανού Προέδρου και ο συμβολισμός των ενδυματολογικών τους επιλογών.

Lady Gaga και Τζένιφερ Λόπεζ έδωσαν το παρόν κατά την τελετή της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, εξυπηρετώντας την επιθυμία του νέου προέδρου για την προβολή της διαφορετικότητας στην Αμερική.

Η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο με μαύρο μπούστο και κόκκινη σατέν φούστα. Όσο για το χρυσό περιστέρι στο πέτο, το επέλεξε ως μια συμβολική κίνηση για να στείλει μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Πριν ανέβει στη σκηνή η Lady Gaga τόνισε: «Η πρόθεσή μου είναι να αναγνωρίσω το παρελθόν μας, να θεραπεύσουμε το παρόν μας και να παθιαστούμε για ένα μέλλον όπου συνεργαζόμαστε με αγάπη. Θα τραγουδήσω στις καρδιές όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη γη. Με σεβασμό και ευγένεια. Είναι τιμή μου να ερμηνεύσω τον εθνικό ύμνο στον αμερικανικό λαό. Θα τραγουδήσω κατά τη διάρκεια της τελετής, μιας μετάβασης, μιας στιγμής αλλαγής -μεταξύ του 45ου και 46ου προέδρου. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Μετά την ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις στη σκηνή ανέβηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, που τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ «America, America. Η Λατίνα σταρ, ντυμένη στα λευκά, θέλοντας να περάσει το δικό τους μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα των ΗΠΑ, απευθύνθηκε στα ισπανικά λέγοντας μεταξύ άλλων «Δικαιοσύνη για όλους».

Το συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξε η Τζένιφερ Λόπεζ σε στίχους Guthrie, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.