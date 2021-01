Κόσμος

Ορκωμοσία Μπάιντεν: το τρυφερό φιλί στην Πρώτη Κυρία (εικόνες)

Το φιλί της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στον σύζυγό της είναι από τα παραλειπόμενα της τελετής ορκωμοσίας που συζητήθηκαν πολύ!

Με ένα τρυφερό φιλί συνεχάρη τον σύζυγό της, Τζο Μπάιντεν, για την ορκωμοσία του η σύζυγός του, Τζιλ.

Λίγα λεπτά μετά τον όρκο που έδωσε ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τα φλας των φωτογράφων πήραν "φωτιά" απαθανατίζοντας το πρώτο φιλί της Πρώτης Κυρίας στον σύζυγό της.

Λίγο πιο πίσω τα δύο τους παιδιά, Χάντερ Μπάιντεν και Άσλεϊ Μπάιντεν φαίνεται να απολαμβάνουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της οικογένειάς τους, ανταλλάσσοντας ένας βλέμμα γεμάτο νόημα...

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Καπιτώλιο παρουσία τριών πρώην προέδρων και με την απουσία του Ντόναλντ Τραμπ να είναι ηχηρή.