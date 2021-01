Πολιτική

Πάιατ: ο Μπάιντεν θα αναβαθμίσει τη σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, επισήμανε πως ο Τζο Μπάιντεν είναι φίλος της Ελλάδας που γνωρίζει τη χώρα και τους ανθρώπους της καλά.

Με ελληνικές λέξεις: φιλία, αγορά, δημοκρατία, και την επισήμανση των ισχυρών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, έδωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ το στίγμα της πολιτικής των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, από τον νέο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του.

«Γνωρίζω ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν, η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Χάρις, ο προτεινόμενος για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν και η υπόλοιπη κυβέρνηση Μπάιντεν θα έχουν ισχυρή δέσμευση στη συμμαχία μας με την Ελλάδα, προωθώντας τους στόχους του Στρατηγικού μας Διαλόγου, συνεργαζόμενοι στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον κορονοϊό και την αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Η ομάδα Εθνικής Ασφαλείας του εκλεγμένου Προέδρου, επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία από την περιοχή και είναι βαθιά δεσμευμένη στη διατλαντική σχέση μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζέφρι Πάιατ.

Επικαλούμενος τα λόγια του νέου Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, είπε πως η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τον κόσμο όχι όπως ήταν αλλά όπως είναι σήμερα. «Έναν κόσμο ανερχόμενου εθνικισμού, υποχώρησης της δημοκρατίας, εντεινόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα, τη Ρωσία κι άλλα αυταρχικά κράτη, αυξανόμενες απειλές σε ένα σταθερό και ανοικτό διεθνές σύστημα, και μια τεχνολογική επανάσταση που αναδιαμορφώνει κάθε πλευρά της ζωής μας, ειδικά στον κυβερνοχώρο» εξήγησε. Στην Ελλάδα, διαμήνυσε, θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ως φίλοι και σύμμαχοι, συνεργαζόμενοι στενότερα μαζί από ποτέ στο παρελθόν.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του ο Τζέφρι Πάιατ ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη «μεγάλη τιμή» να βρεθεί μαζί του για να τιμήσουν την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου και της εκλεγμένης αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στο μέρος όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, την Αθηναϊκή Αγορά. Εισαγωγικά, έκανε ιδιαίτερη μνεία για την ξεχωριστή σημασία της Αγοράς στην Αρχαία Αθήνα, τη συμβολή της Ελλάδας στην ανθρώποτητα και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

«Η Αγορά ήταν το κέντρο της δημόσιας ζωής στην Αρχαία Αθήνα, ένας τόπος συγκέντρωσης στον οποίο είχαν πρόσβαση όλοι, όπου γινόταν συζήτηση πάνω σε νέες ιδέες και λύνονταν προβλήματα. Σε αυτό το σημείο, εδώ και 25 αιώνες, οι Αρχαίοι Αθηναίοι άρχισαν να συζητούν ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης που ευνοούσε τους πολλούς αντί για τους λίγους, που βασιζόταν στην ελευθερία, τις ίσες ευκαιρίες και την ίση αντιμετώπιση όλων από τον νόμο. Ονόμασαν αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνησης δημοκρατία, διότι το "κράτος", η εξουσία ή το δικαίωμα στη διακυβέρνηση, προερχόταν από τον "δήμο", τον λαό. Η ισχυρή μας πίστη σε αυτή τη δημοκρατία, την οποία ο κόσμος αναγνωρίζει ως ένα από τα μεγάλα δώρα της Ελλάδας στην ανθρωπότητα, αποτελεί το θεμέλιο της διμερούς σχέσης μας. Είναι οι βασικές αξίες που ενστερνιζόμαστε στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελούν το θεμέλιο μιας φιλίας 200 ετών που οι ΗΠΑ γιορτάζουν μαζί με την Ελλάδα τη φετινή χρονιά» ανέφερε ο πρέσβης Πάιατ.

Διακόσια χρόνια μετά, δήλωσε ότι είναι περήφανος που η φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Σε ανάλογο μήκος κύματος, εξέφρασε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. «Η αμερικανική πρεσβεία με ενθουσιασμό θα γιορτάσει τη 200ετή φιλία μας με την Ελλάδα, τιμώντας τους ανθρώπους της, τονίζοντας την ιστορία και τα επιτεύγματά της κι οραματιζόμενη τη μελλοντική σχέση μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και πέρα. Γιορτάζουμε αυτό το σημαντικό έτος με μια εκστρατεία βασισμένη στην ελληνική ιδέα της φιλίας που τιμά τις κοινές αξίες και τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας που συνεχίζουν να εμπνέουν τη φιλία ανάμεσα στις χώρες μας. Τα 200 χρόνια φιλίας που ενώνουν τις χώρες μας θα φωτίσουν τον δρόμο μπροστά μας, όπως το φως της δημοκρατίας έλαμψε από αυτό τον ιερό τόπο για αιώνες, υπενθυμίζοντάς μας ότι στο δικό μας σύστημα αυτοδιάθεσης, η εξουσία και η πρόοδος πηγάζουν από τον δήμο, από εμάς, τον λαό» ανέδειξε ειδικότερα.

Εν συνεχεία, αναφερόμενος στην επίθεση στο Αμερικανικό Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου καθώς το Κογκρέσο ετοιμαζόταν να επικυρώσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, είπε πως κλόνισε πολλούς Έλληνες και τη χαρακτήρισε μια απαράδεκτη επίθεση εναντίον όλων όσα η Αμερική εκπροσωπεί και όλοι μας σεβόμαστε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε με σαφήνεια πως η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική και έχει βαθιές ρίζες στις αρετές και την πίστη που θα επικρατήσουν απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις, όπως και στο παρελθόν. Προς επίρρωση αυτού, επισήμανε πως για περισσότερα από 31 χρόνια ως Αμερικανός διπλωμάτης έχει δει την έμπνευση που προσφέρει η αμερικανική δημοκρατία σε άλλες χώρες, «οπότε είναι μια έμπνευση να παρακολουθεί κάποιος τις ΗΠΑ να τελειοποιούν ακόμη περισσότερο τη δημοκρατία τους, εκλέγοντας την Κάμαλα Χάρις στη θέση της αντιπροέδρου». Είναι η υψηλότερη εκλεγμένη θέση που μια γυναίκα κερδίζει στην αμερικανική ιστορία και η πρώτη Αμερικανίδα αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής να κατέχει αυτό το αξίωμα, προσέθεσε.