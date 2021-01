Οικονομία

Σταϊκούρας για εστίαση: θα στηρίξουμε τον κλάδο

Τι ζήτησαν από τον υπουργό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και τα μέλη της διοίκησης.

Ρευστότητα και στήριξη της εστίασης κατά την επανεκκίνηση του κλάδου ζήτησαν στην τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Καββαθάς και τα μέλη της διοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδίας, τέθηκαν ως θέματα η διαμορφωμένη κατάσταση στον κλάδο από τα παρατεταμένα lockdown και την κακή επανεκκίνηση του καλοκαιριού, η συσσώρευση των υποχρεώσεων των επαγγελματιών, η έλλειψη ρευστότητας και η στήριξη κατά την επανεκκίνηση του κλάδου.

Ζητήθηκε από τον υπουργό η στήριξη του κλάδου με χρηματοδότηση και ρευστότητα (με αλλαγές στον αλγόριθμο υπολογισμού), μείωση του ΦΠΑ στο 6%, κούρεμα και ρύθμιση των οφειλών από χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία, επανένταξη στις 120 δόσεις, την δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού συνδεδεμένου με το POS, και ιδιαίτερη στήριξη των τμημάτων του κλάδου που έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημία από την πανδημία (όπως αίθουσες εκδηλώσεων, κέντρα διασκέδασης, bar, club, catering, κτήματα).

Μετά από μια διεξοδική και ειλικρινή συζήτηση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο υπουργός έκλεισε λέγοντας: «Αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και θα αναλάβουμε πρόσθετες πρωτοβουλίες για την στήριξή του».