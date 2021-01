Πολιτική

“Πέρασε” από τη Βουλή η επέκταση στα 12 μίλια

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

H Ελλάδα αποφάσισε σήμερα να ασκήσει τα δικαιώματα που της δίνει το δίκαιο της θάλασσας και η σύμβαση του Montego Bay, για την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου πελάγους.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου», έλαβε 284 ψήφους "υπέρ", 16 ψήφους "παρών" και καμία ψήφο "κατά". Εξασφάλισε δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, που το Σύνταγμα επιτάσσει στην περίπτωση μεταβολής στα όρια της επικράτειας.

Μετά τη συζήτηση σε υψηλούς τόνους, με "καρφιά" και αντεγκλήσεις, κατά την ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο πέλαγος τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25. "Παρών" ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ιστορικό το νομοσχέδιο και ιστορική την σημερινή ημέρα διότι η Βουλή αποφασίζει την αύξηση, με ειρηνικά μέσα, της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και γιατί, για πρώτη φορά, επεκτείνεται η αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, σε ένα σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου χώρου της. Εμφατικά εξάλλου επισημαίνει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο είναι η βάση για τη διεύρυνση του κλίματος εθνικής ομοψυχίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο ζητούν αυτό να είναι το πρώτο βήμα μιας συνολικότερης πορείας για την πλήρη άσκηση αυτού του δικαιώματος παντού στην ελληνική επικράτεια, στην Κρήτη, στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα προφανώς μπορεί και στην Κρήτη να ασκήσει αυτό δικαίωμα και οπουδήποτε. Όμως, σε χρόνο, με τρόπο και υπό συνθήκες που η ίδια θα επιλέξει, απάντησε η κυβέρνηση.

Το άρθρο 4, υπερψηφίστηκε μεν αλλά δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία αντίστοιχη με την αρχή του νομοσχεδίου. Στην ψηφοφορία το άρθρο 4 έλαβε 180 ψήφους "υπέρ", 119 ψήφους "κατά" και 1 "παρών". Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά στην απόφαση της Ελλάδας να επιτρέψει σε αλιευτικά σκάφη χωρών της ΕΕ να αλιεύουν μέσα στα χωρικά της ύδατα που πλέον γίνονται 12 ναυτικά μίλια. Το ζήτημα αυτό θα εξειδικευτεί στο εσωτερικό δίκαιο, με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων και να τηρηθεί η αρχή της αμοιβαιότητας.

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας

Όπως αναφέρει το Anadolu ο Χαμί Ακσόι, μέσω του τουρκικού ΥΠΕΞ, σχολίασε πως: «Η αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο καταλήγουν νότια της Πελοποννήσου και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν το Αιγαίο».