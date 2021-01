Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός Έλληνας γιατρός, 15 μέρες μετά το εμβόλιο

Τι λέει ο Διοικητής του νοσοκομείου, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα. Τι αναφέρουν οι λοιμωξιολόγοι.

Θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε γιατρός του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ δύο εβδομάδες αφότου έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό. Πρόκειται για 35χρονο ειδικευόμενο στρατιωτικό γιατρό σε κλινική του νοσοκομείου, ο οποίος παρουσίασε πυρετό και βήχα. Έκανε τεστ, αποδείχθηκε την περασμένη Κυριακή ότι ήταν θετικός και από τότε βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του. Παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρά, ώστε να χρειάζεται νοσηλεία.

Το περιστατικό δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια, θέλοντας να εφιστήσει την προσοχή στον κόσμο ότι χρειάζεται αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και από τους εμβολιασμένους, τουλάχιστον μέχρι να κάνουν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

«Ο γιατρός παρουσίασε βήχα και πυρετό και μετά τη διενέργεια τεστ εντοπίστηκε θετικός την περασμένη Κυριακή. Ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος είναι 35 ετών και ειδικευόμενος σε κλινική του ΑΧΕΠΑ, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό 15 μέρες, προτού εμφανίσει συμπτώματα. Γι’ αυτό λέμε σε όλο τον κόσμο ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αυστηρή τήρηση των μέτρων και κανέναν εφησυχασμό, τουλάχιστον μέχρι να κάνουν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου», λέει στο ο κ. Γιαννάκος.

Άγνοια για την ασθένεια του 35χρονου γιατρού δηλώνει ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης, σημειώνοντας ότι δεν ενημέρωσε κανένας τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν, αλλά ούτε και την επιτροπή των λοιμωξιολόγων. «Έκανα στις 19 Ιανουαρίου τη δεύτερη δόση του εμβολίου και συνεχίζω να φοράω μάσκα παντού. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, ακόμα κι αν έχουμε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τη μάσκα, μέχρι να εμβολιαστεί το 60% με 70% του πληθυσμού η ανοσία της αγέλης να φτάσει σε υψηλό επίπεδο», λέει ο κ. Παντελιάδης.

