Αθλητικά

Μπεκατώρου - Κακλαμανάκης: η 12χρονη, η σεξουαλική κακοποίηση και οι 8 μάρτυρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος από τις αποκαλύψεις και την κατάθεση στην Εισαγγελία. Τι απαντά για τις καταγγελίες η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Οκτώ πρόσωπα που θα φωτίσουν με τις καταθέσεις τους την εισαγγελική έρευνα για τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, προτείνονται στον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου από τους Ολυμπιονίκες Νίκο Κακλαμάνακη και Σοφία Μπεκατώρου.

Όλα αυτά ενώ έχει προκαλέσει αίσθηση και σάλο η κατάθεση της Σοφίας Μπεκατώρου για δεύτερη αθλήτρια που έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να αναφέρει ότι πρόκειται για 12χρονη αθλήτρια και ότι το περιστατικό συνέβη προ περίπου 9 ετών.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές υπέβαλαν, δια της συνηγόρου τους Έλλης Ρούσου, αίτημα στον κ. Σιμιτζόγλου, που διατελεί επί σειρά ετών αθλητικός Εισαγγελέας, με το οποίο ζητούν την κλήση και εξέταση οκτώ νέων μαρτύρων στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί ο εισαγγελικός λειτουργός με αφορμή καταγγελίες του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Παράλληλα, η κ. Ρούσου ζητά από τον εισαγγελέα να αναζητήσει κρίσιμα έγγραφα που θα διευκολύνουν την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αφετηρία για όσα εξελίσσονται με κεντρικό σημείο την Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, που τελεί 30 χρόνια υπό ίδια, σχεδόν, ηγεσία και πλέον ερευνά ο εισαγγελέας, ήταν οι καταγγελίες του δύο φορές Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη στη Βουλή, για σοβαρές, ποινικά και μη, πράξεις μορφών βίας παραγόντων της Ομοσπονδίας σε βάρος αθλητών και σωρεία πράξεων κατάχρησης εξουσίας. Οι καταγγελίες εκείνες προκάλεσαν ντόμινο εξελίξεων εντός του χώρου.

Ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης τον Νοέμβριο του 2019, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου κλήθηκε ενόψει του νέου αθλητικού νόμου, είχε προβεί σε καταγγελίες σε βάρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) κάνοντας λόγο για "ομερτά". Ο αθλητής είχε πει μεταξύ άλλων: «Πόσο αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές διοικήσεις των ομοσπονδιών; Ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας με αθέμιτες και παράνομες πρακτικές ενάντια στο δημόσιο συμφέρον διαχρονικά; Δεν υπάρχει διαχείριση υγιής του δημοσίου χρήματος, δεν υπάρχει έλεγχος κατά των φαινομένων κατάχρησης, υπεξαίρεσης. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γκρεμίσετε τείχη διαφθοράς, τείχη της κατάχρησης εξουσίας, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και τείχη περιφρόνησης».

Επίσης είχε αναφέρει πως είχε αποκλειστεί το 1988 από τους Ολυμπιακούς της Σεούλ με «αδιαφανείς διαδικασίες» και πως με αφορμή καταγγελίες του, το 1999, «κυκλοφορούσα με μπράβους μέχρι και το 2018» καθώς δεχόταν απειλές.

Οι ισχυρισμοί του κ. Κακλαμανάκη στην πορεία ενισχύθηκαν και από καταγγελίες συναθλητών του, κορυφαία ονόματα του αθλήματος, όπως η Σοφία Μπεκατώρου, ο Τάκης Μάντης, ο Παύλος Καγιαλής κ.ά., οι οποίοι μαζί με τον κ. Κακλαμανάκη σε δηλώσεις τους σε Video teaser αναφέρουν πως άνθρωποι της Ομοσπονδίας φέρεται να έχουν πει ότι εάν θέλουν έναν αθλητή «τον καταστρέφουν σε μία νύχτα», ενώ καταγγέλλουν κλίμα τρομοκρατίας, συναλλαγές "κάτω από το τραπέζι" κ.ά. Το επίμαχο βίντεο έγινε το πρώτο υλικό της έρευνα που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες ο κ. Σιμιτζόγλου. Η τοποθέτηση του κ. Κακλαμανάκη στη Βουλή προκάλεσε τον περασμένο Ιούνιο την κατάθεση αγωγής σε βάρος του από την διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία διεκδικεί από τον κορυφαίο αθλητή ποσό αποζημίωσης 100.000 ευρώ για ηθική βλάβη από συκοφαντική δυσφήμιση.

ΕΙΟ: σοκ για τις νέες καταγγελίες

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (ΕΙΟ) εξέδωσε ανακοίνωση και δηλώνει σοκαρισμένη από τις νέες καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης άλλης αθλήτριας από την Σοφία Μπεκατώρου και καλεί τους αθλητές και τις αθλήτριές της να μιλήσουν ανοιχτά αν έχουν υποστεί κακοποίηση, τονίζοντας πως όλα τα στελέχη της θα είναι στο πλευρό τους.

Η ΕΙΟ ανακοίνωσε πως παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και παρακινεί -μέσω ανακοίνωσης- τους αθλητές και τις αθλήτριές της να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα.

Η ανακοίνωση της ΕΙΟ

«Η μεγάλη οικογένεια της ελληνικής ιστιοπλοΐας παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις μετά τη νέα καταγγελία που έγινε γνωστή σήμερα στα ΜΜΕ για σεξουαλική κακοποίηση αθλήτριας. Η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι είναι δίπλα στις αθλήτριες, τους αθλητές, τους προπονητές τους και τα σωματεία της και τους καλεί να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν αν έχουν πέσει θύματα εγκληματικών αποτρόπαιων πράξεων. Το κρίσιμο δεν είναι πού θα μιλήσουν, αλλά να μιλήσουν. Ο ιστιοπλοϊκός κόσμος θα τους στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις».

Νέα ανακοίωση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Σύμφωνα με επόμενη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, από τα 30 Σωματεία που ζήτησαν την Τρίτη την παραίτηση του ΔΣ της ομοσπονδίας, έξι δεν έχουν δραστηριότητα και τρία δεν έχουν υπογράψει το σχετικό Δελτίο Τύπου του «Φρέσκου Άνεμου».

Η δεύτερη ανακοίνωση της ΕΙΟ

«Σχετικά με το Δελτίο Τύπου του «Φρέσκου Άνεμου» που αναφέρεται σε δήθεν στήριξη 30 Σωματείων για παραίτηση ΔΣ, για μία ακόμα φορά είναι ολοφάνερο ότι γίνεται προσπάθεια εξαπάτησης των Σωματείων μας. Δυστυχώς, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι τα Σωματεία μας ούτε εξαγοράζονται ούτε κομματικοποιούνται παρά τις πιέσεις και το bullying που δέχονται από παντού. Συγκεκριμένα από τα 30 Σωματεία τα 6 δεν έχουν δραστηριότητα και 3 Σωματεία με δραστηριότητα δεν έχουν υπογράψει το σχετικό Δελτίο Τύπου. Όπως, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ο «Φρέσκος Άνεμος» από μόνος του δηλώνει την ανυπαρξία του, αφού έχει μόνο 21 σωματεία από τα 110 που ψηφίζουν. Δυστυχώς, ωστόσο, ο «Φρέσκος Άνεμος» και οι συνεργάτες του έγιναν αιτία:

Να κοπεί για πρώτη φορά στα χρονικά η χρηματοδότηση της ΓΓΑ προς την Ομοσπονδία. Να ανασταλεί χορηγία από μεγάλο δωρητή για τους αθλητές ΑμεΑ. Να δημιουργήσει κλίμα που απωθεί τα παιδιά να έρθουν στην Ιστιοπλοΐα.

Κι όσο για την ανανέωση που επικαλούνται, αυτή είναι ήδη δεδομένη και όλοι το γνωρίζουν, αφού στο νέο ΔΣ η πλειοψηφία θα αποτελείται από αθλητές και γυναίκες».