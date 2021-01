Κοινωνία

Εξάρθρωση συμμορίας που “ρήμαζε” σπίτια

Οι συλληφθέντες, μαζί με άλλους δράστες που αναζητούνται, είχαν συστήσει συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από οικίες, αποθήκες αλλά και οχημάτων.

Συνελήφθησαν, στην περιοχή των Μεγάρων, δύο άτομα, ηλικίας 24 και 26 ετών, τα οποία κατηγορούνται ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές κατ' εξακολούθηση. Παράλληλα, ο 24χρονος κατηγορείται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο 26χρονος και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες, μαζί με άλλους δράστες που αναζητούνται, τουλάχιστον από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου, είχαν συστήσει συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από οικίες, αποθήκες αλλά και οχημάτων.

Από τις αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, πλήθος, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κοσμημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών ρουχισμού και αυτοκίνητο. Σημειώνεται, ότι από την έως τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δέκα περιπτώσεις κλοπών στα Μέγαρα Αττικής.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.