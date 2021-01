Life

Μαίρη Συνατσάκη: δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση τρεις φορές (βίντεο)

Συγκλονίζει με τις αποκαλύψεις της η Μαίρη Συνατσάκη. Πότε έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Πώς το αντιμετώπισε. Το μήνυμα που στέλνει στις γυναίκες.

Όλο και περισσότερα στόματα ανοίγουν μετά την εξομολόγηση της Σοφία Μπεκατώρου για την σεξουαλική βία που καταγγέλει ότι υπέστη από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας πριν από 23 χρόνια.

Αυτή τη φορά σε αποκαλύψεις προχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε στο προσωπικό της κανάλι στο Youtube, με τίτλο «Γιατί μίλησε τώρα η Σοφία», έκανε γνωστό ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης τρεις φορές.

"Εγώ προσωπικά έχω υπάρξει τρεις φορές θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στη ζωή μου. Κάθε φορά που θέλω να μιλήσω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο γι’ αυτό, αναγνωρίζω πάρα πολλά από τα στοιχεία που διάβασα. Θέλω να το υποτιμήσω, θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο κάτι άλλο που έχει συμβεί κάπου αλλού, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι αυτό ήταν αλλά μήπως ήταν και γι’ αυτό το συζητάω», τόνισε η παρουσιάστρια.

"Το πρώτο σκηνικό έγινε όταν ήμουν 7 ή 8 χρονών και το άλλο όταν ήμουν 17. Θυμήθηκα αυτά τα περιστατικά πολλά χρόνια αργότερα και αφού είχα ξεκινήσει από τα 19 μου ψυχοθεραπεία, το θυμήθηκα σαν έκλαμψη, έσκασε στο μυαλό μου ως πληροφορία κάποια στιγμή σε ένα ψυχοθεραπευτικό session που είχα κάνει. Όμως η προσωπική μου ντροπή δεν άντεχε να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Το τελευταίο περιστατικό που συνέβη ήταν τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε και χαίρομαι που τη στιγμή που συνέβη σήκωσα το τηλέφωνο και πήρα δύο ανθρώπους να τους το πω".