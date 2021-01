Life

Τζιλ Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις στον δρόμο που χάραξε η Μισέλ Ομπάμα

Τζιλ Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις επέλεξαν Αμερικανούς σχεδιαστές για την τελετή ορκωμοσίας, όπως έκανε και στις περισσότερες εμφανίσεις της η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα.

Ραλφ Λόρεν, Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς ή Markarian: η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, αλλά επίσης και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν επέλεξαν Αμερικανούς σχεδιαστές για την τελετή ορκωμοσίας σήμερα, τηρώντας μια μακροχρόνια παράδοση.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, επέλεξαν τον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν για τα κοστούμια τους, με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να φορά ανοικτή μωβ γραβάτα.

Ο οίκος Ralph Lauren είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας στις ΗΠΑ και έχει ήδη ντύσει τη Μελάνια Τραμπ, στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ, κατέληξε στον οίκο Markarian, η σχεδιάστρια του οποίου Αλεξάντρα Ο΄ Νιλ σχεδίασε για εκείνη ένα τουίντ φόρεμα και ένα μαντό σε μπλε του ωκεανού.

Αν και έχει ιδρύσει τον οίκο της το 2017, η δημιουργός, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει ήδη ντύσει μια πλειάδα αστέρων, όπως την ηθοποιό Λόρα Ντερν και την τραγουδίστρια Lizzo. «Είναι απίστευτη τιμή να ντύνω την κυρία Μπάιντεν σήμερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αλεξάντρα Ο΄ Νιλ. «Αντιμετωπίζω με πολλή ταπεινότητα το γεγονός ότι αποτελώ ένα πολύ μικρό μέρος της ιστορίας».

Όσον αφορά την Κάμαλα Χάρις, η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε δύο νέους Αφροαμερικανούς σχεδιαστές, τους Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς και Σέρτζιο Χάντσον. Η πρώην γερουσιάστρια της Καλιφόρνιας φόρεσε ένα βιολετί σύνολο, που αποτελείτο από ένα μακρύ φόρεμα και ένα ασορτί μαντό.

Υιοθετώντας ένα στυλ νέο-γκλάμουρ, ο Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς συμμετείχε για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2019. Κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του συζύγου της, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα έδειχνε, επίσης, συχνά την προτίμησή της στους Αμερικανούς σχεδιαστές, προκρίνοντας την ποικιλομορφία.

Από την άλλη, αν και ξεκίνησε την προεδρία του συζύγου της επιλέγοντας έναν Αμερικανό σχεδιαστή, η Μελάνια Τραμπ στη συνέχεια ντυνόταν συχνότερα με δημιουργίες Ευρωπαίων σχεδιαστών, ιδίως των ιταλικών οίκων Dolce & Gabbana, Gucci ή Prada.