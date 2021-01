Πολιτισμός

Ορκωμοσία Μπάιντεν: η Αφροαμερικανή που συγκλόνισε με το ποιήμα για το Καπιτώλιο

Η 22χρονη Αμάντα Γκόρμαν απήγγειλε ένα ποίημά της με τίτλο "The hill we climb", μια αναφορά στον λόφο του Καπιτωλίου μετά τα σοβαρά επεισόδια.

Ντυμένη στα κίτρινα, η νεαρή Αφροαμερικανίδα ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν αιχμαλώτισε το κοινό σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, με τους στίχους της με τους οποίος απηύθυνε έκκληση για ενότητα στις ΗΠΑ.

Ηλικίας μονάχα 22 ετών, η νεαρή γυναίκα, που κατάγεται από το Λος Άντζελες, απήγγειλε ένα ποίημά της με τίτλο "The hill we climb", μια αναφορά στον λόφο του Καπιτωλίου, όπου υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου στις 6 Ιανουαρίου.

Το ποίημά της, το οποίο ολοκλήρωσε μετά την επίθεση, αναφέρεται σε μια «δύναμη που θα διαλύσει το έθνος μας, παρά θα το μοιραστεί». «Αυτή η προσπάθεια σχεδόν πέτυχε, όμως αν και η δημοκρατία μπορεί ενδεχομένως να καθυστερήσει, δεν μπορεί να εξαλειφθεί οριστικά».

Η νεαρή ποιήτρια περιέγραψε τον εαυτό της ως «ένα αδύνατο μαύρο κορίτσι, απόγονη σκλάβων, την οποία μεγάλωσε μια ανύπαντρη μητέρα» και το οποίο βρέθηκε «να απαγγέλει» μπροστά από έναν πρόεδρο.

Η Αμάντα Γκόρμαν κέρδισε το πρώτο βραβείο ποίησης σε ηλικία 16 ετών και της απονεμήθηκε ο τίτλος της «καλύτερης νέαρής ποιήτριας» της χώρας, τρία χρόνια αργότερα, ενώ σπούδαζε κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν από εκείνη, άλλοι πέντε ποιητές, μεταξύ αυτών ο Ρόμπερτ Φροστ και η Μάγια Αγγέλου, είχαν συμμετάσχει σε τελετές ορκωμοσίας Αμερικανών προέδρων, κανείς, ωστόσο, σε τόσο νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, το όνομά της είχαν αναφερθεί στους διοργανωτές της τελετής από την Τζιλ Μπάιντεν, τη σύζυγο του 46ου προέδρου, η οποία είχε παρακολουθήσει μία από τις διαλέξεις της. Τον Δεκέμβριο της ζήτησαν να γράψει ένα ποίημα ωδή στην «ενωμένη Αμερική», σαν συνέχεια στον λόγο του Δημοκρατικού προέδρου.

«Θα μεταμορφώσουμε αυτόν τον τραυματισμένο κόσμο σε έναν άλλο, θαυμάσιο». «Υπάρχει πάντα το φως εάν είμαστε αρκετοί τολμηροί να το δούμε. Εάν μονάχα ήμασταν αρκετά θαρραλέοι να βρεθούμε μέσα σε αυτό».