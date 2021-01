Κόσμος

Τα πρώτα διατάγματα του Τζο Μπάιντεν

Έκανε όπως είχε υποσχεθεί και υπέγραψε τις πρώτες αλλαγές, αμέσως μετά την ορκωμοσία του. Ο πρώτος ηγέτης με τον οποίον θα επικοινωνήσει.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε πάνω από δέκα εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία καταργούνται σκληρές πολιτικές του προκατόχου του ως προς το ζήτημα της μετανάστευσης, ωστόσο ειδικοί σημειώνουν πως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του, ερχόμενος σε καθαρή ρήξη με τον Ρεπουμπλικάνο που διαδέχθηκε, ο Τζο Μπάιντεν έστειλε επίσης στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου που ανοίγει τον δρόμο ώστε να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκοότητα εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα.

Τα εκτελεστικά διατάγματα συμπεριλαμβάνουν: την άμεση άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που είχαν επιβληθεί σε 13 χώρες, με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, αρκετές στην Αφρική, τον τερματισμό της οικοδόμησης τείχους στα σύνορα με το Μεξικό και την άρση της απαγόρευσης να συμπεριλαμβάνονται οι παράτυποι μετανάστες στις απογραφές πληθυσμού με τις οποίες ορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες.

Ο νέος πρόεδρος υπέγραψε επίσης υπόμνημα με το οποίο δίνει οδηγία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσουν σε ενέργειες για να παραταθεί το πρόγραμμα DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), το οποίο προστατεύει από την απέλαση παράτυπους μετανάστες που μπήκαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά, ενώ κατήργησε εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του που απαιτούσε πολύ πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική πέραν των συνόρων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανέφερε αμέσως μετά ότι τερματίζει ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόγραμμα, που είχε βαφτιστεί Πρωτόκολλα Προστασίας Μεταναστών (Migrant Protection Protocols, MPP) και υποχρέωσε πάνω από 65.000 αιτούντες άσυλο να περιμένουν στο Μεξικό τις αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων για ζητήματα μετανάστευσης όσον αφορά τις αιτήσεις τους.

Δεν αποσαφηνίστηκε στην ανακοίνωση τι σημαίνει αυτό για τους μετανάστες που υπήχθησαν στο πρόγραμμα. Πολλοί εξ αυτών ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε καταυλισμούς με σκηνές κοντά στα σύνορα για ατέλειωτους μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια από τις λιγοστές μετεκλογικές δημόσιες εμφανίσεις του, επισκέφθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τμήμα του τείχους, το οποίο είχε διατάξει να ανεγερθεί με εκτροπή κονδυλίων από τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Οι πρώτες αυτές κινήσεις του κ. Μπάιντεν επαινέθηκαν αμέσως από εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων στις ΗΠΑ, που έκριναν ότι αναιρούν πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης ασύμβατες με τις «αμερικανικές αξίες» και θα συμβάλλουν να αποκατασταθεί η «αξιοπιστία» της χώρας διεθνώς.

Την απόφαση να σταματήσει η ανέγερση του τείχους καλωσόρισε χθες βράδυ ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το Μεξικό χαιρετίζει το τέλος της κατασκευής του τείχους» και το άνοιγμα «δρόμου προς την απόκτηση διπλής υπηκοότητας», σημείωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας Μαρσέλο Εμπράρδ.

Προηγουμένως, ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε, όπως αναμενόταν, εκτελεστικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας για την επανένταξη της χώρας στη συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αναιρώντας μια από τις πιο εμβληματικές ενέργειες του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μεγιστάνας, που καταφερόταν για χρόνια εναντίον της συμφωνίας αυτής, η οποία έχει υπογραφτεί από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη για την πρόθεσή του να αποσύρει την Ουάσινγκτον από αυτήν το 2019· οι ΗΠΑ τυπικά απήλθαν από τη συμφωνία τον Νοέμβριο του 2020.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ σήμαινε τη δραστική μείωση της αμερικανικής συμβολής στο ταμείο που συνδράμει φτωχότερα κράτη να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, ο 45ος πρόεδρος έβαλε στο συρτάρι διατάξεις για την περιβαλλοντική προστασία. Υπήρξε εξάλλου — μικρή — αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα τα χρόνια της προεδρίας του.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε προεκλογικά ότι οι ΗΠΑ θα επανεντάσσονταν στη συμφωνία «την πρώτη ημέρα» της προεδρίας του.

«Θα δώσουμε μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής όπως ποτέ μέχρι τώρα», υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος υπογράφοντας το κείμενο, ένα από τα αρκετά εκτελεστικά διατάγματα που είχε προετοιμάσει η ομάδα του.

Άλλο ένα από τη δέσμη των συνολικά 17 διαταγμάτων ανακαλεί την άδεια για την κατασκευή του αμφιλεγόμενου πετρελαιαγωγού Keystone XL, η επιστροφή του συστήματος Υγείας, του λεγόμενου Obamacare, αλλά και η επιστροφή των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον οποίο τις είχε αποσύρει ο Τραμπ.

Ανακούφιση στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την απόφαση του Δημοκρατικού νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να κινήσει τη διαδικασία επανένταξης της χώρας του στη συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αναφέρει ανακοίνωση των Βρυξελλών η οποία συνυπογράφεται από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς (ο τομέας ευθύνης του είναι η επιλεγόμενη «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία») και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ.

Η πρώτη επικοινωνία με ξένο ηγέτη

Ο Τζο Μπάιντεν θα έχει αύριο τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, την πρώτη του επαφή με ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Οι δύο ηγέτες «ασφαλώς θα συζητήσουν για τις πολύ σημαντικές σχέσεις» των ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και «για την απόφαση σχετικά με τον πετρελαιαγωγό Keystone XL», πρόσθεσε.

Το έργο αυτό, που σχεδιαζόταν να μεταφέρει πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, υποστηριζόταν από την Οτάβα, αλλά επικρινόταν έντονα από οικολόγους αφότου άρχισε το 2018 ακυρώθηκε για πρώτη φορά από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, προτού το ξαναβάλει στις ράγες ο διάδοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, για οικονομικούς λόγους.

Η ανάκληση της άδειας για την κατασκευή του αγωγού έγινε χθες με ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο νέος αμερικανός πρόεδρος. Ήταν προεκλογική δέσμευσή του, στο πλαίσιο του αγώνα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Ο Τζάστιν Τριντό εξέφρασε «απογοήτευση».

Ο Τζο Μπάιντεν παραμένει δεσμευμένος να μην παραχωρήσει νέες άδειες για την εκμίσθωση ομοσπονδιακών εδαφικών εκτάσεων προκειμένου να γίνουν έρευνες και να προχωρήσουν εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ερχόμενος σε πλήρη ρήξη με την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν επιφυλάσσει τις πρώτες επαφές που θα έχει με ξένους ηγέτες για «τους εταίρους και τους συμμάχους» των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κυρία Ψάκι.

«Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ανοικοδομηθούν οι σχέσεις αυτές και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο», όπως «η SolarWinds», συνέχισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, αναφερόμενη σε μια κυβερνοεπίθεση γιγαντιαίας κλίμακας που έπληξε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεώρησαν υπεύθυνη τη Ρωσία.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από εντάσεις με παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον, κατηγόρησε την Κίνα για την επίθεση σε υπολογιστές της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιωτικών εταιρειών.

Δεν προβλέπεται προς το παρόν καμία επαφή με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε η κυρία Ψάκι.