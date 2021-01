Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του ποδοσφαίρου

Ένα “μυθικό” ρεκόρ πανηγυρίζει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους.

Το γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 64ο λεπτό του ιταλικού Super Cup κόντρα στη Νάπολι, ανοίγοντας το δρόμο για το 9ο τρόπαιο της Γιουβέντους στον θεσμό, είχε πολύ μεγαλύτερη αξία για έναν από τους πλέον χαρισματικούς σκόρερ που ανέδειξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο σπουδαίος Πορτογάλος επιθετικός έφτασε πλέον τα 760 γκολ στην απίστευτα “λαμπερή” καριέρα του και είναι, από το βράδυ της Τετάρτης, ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην Ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο 35χρονος άσος, έφτασε τα 32 τέρματα στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια με τη φανέλα της “Μεγάλης Κυρίας” κι άφησε στη 2η θέση της λίστας των κορυφαίων “επαγγελματιών” σκόρερ, τον Γιόζεφ Μπίτσαν (γεννήθηκε το 1913, πέθανε το 2001), ο οποίος είχε πετύχει 759 γκολ σε 495 ματς από το 1931 έως το 1955, έχοντας αγωνιστεί σε Ραπίντ Βιέννης, Αντμίρα, Σλάβια Πράγας, Βιτκόβιτσε, Χράντετς Κράλοβε και Ντινάμο Πράγας. Σε εθνικό επίπεδο, μάλιστα, είχε φορέσει τις φανέλες των εθνικών ομάδων Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας.

Από τα 760 γκολ που μετράει πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα 450 τα έχει σημειώσει με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, τα 118 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άλλα 102 με την εθνική Πορτογαλίας, 76 με τη Γιουβέντους και 5 με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, η οποία και τον ανέδειξε στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.