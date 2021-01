Κόσμος

ΗΠΑ – Κορονοϊός: Τα θύματα ξεπέρασαν αυτά του Β Παγκοσμίου Πολέμου

Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπέρασε χθες Τετάρτη τον αριθμό των νεκρών που θρήνησε η χώρα στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η ισχυρότερη δύναμη του κόσμου έχει καταγράψει από την εκδήλωση της πανδημίας 405.400 θανάτους, με άλλα λόγια περισσότερα θύματα από τους νεκρούς της σε όλον τον Β΄ ΠΠ, που είχαν ανέλθει σε 405.399, κατά τα στοιχεία του υπουργείου Βετεράνων.

Στα τέλη Απριλίου, ο απολογισμός της πανδημίας ξεπερνούσε τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους τις δύο δεκαετίες του πολέμου του Βιετνάμ, ορόσημο με βαρύ συμβολισμό στις ΗΠΑ, καθώς η σύρραξη αυτή παραμένει ανοιχτό τραύμα για τους Αμερικανούς.

Οι ΗΠΑ, με βάση τους επίσημους απολογισμούς, είναι η χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στον πλανήτη σε απόλυτα μεγέθη, αν και ορισμένες άλλες χώρες καταγράφουν βαρύτερους απολογισμούς κατ’ αναλογία προς τους πληθυσμούς τους (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο).

Έπειτα από το πρώτο κύμα την άνοιξη — που ποτέ δεν καταλάγιασε κι είχε τότε επίκεντρο τη Νέα Υόρκη — και κατόπιν την αναζωπύρωση του καλοκαιριού, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είναι αντιμέτωπη από την αρχή του χειμώνα με φοβερή έξαρση της πανδημίας.

Περίπου 122.000 άνθρωποι νοσηλεύονται επί του παρόντος σε νοσοκομεία με την COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του COVID Tracking Project, που αναλύει καθημερινά την επιδημιολογική κατάσταση.

Ως εδώ πάνω από 24,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. Αλλά ο αριθμός τους θεωρείται πως είναι πολύ υψηλότερος στην πραγματικότητα, με δεδομένο το ότι αρχικά δεν γίνονταν τεστ.

Οι Αμερικανοί έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην εκστρατεία εμβολιασμού, που άρχισε στα μέσα Δεκεμβρίου, για να δοθεί τέλος στην πανδημία. Όμως η συλλογική ανοσία θα χρειαστεί μήνες για να επιτευχθεί, προειδοποιούν ειδικοί, ενώ η ανοσοποίηση δεν θα σταματήσει το κύμα μολύνσεων

Μέχρι στιγμής περίπου 14,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση των δύο εμβολίων η κατεπείγουσα χρήση των οποίων έχει εγκριθεί στη χώρα (Pfizer/BioNTech, Moderna). Και μόλις 2,2 εκατομμύρια έχουν λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου τους.

Αντιμέτωπος με την τεράστια πρόκληση της υγειονομικής και συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ , ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, λίγη ώρα αφού ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του εκτελεστικό διάταγμα που καθιστά υποχρεωτική τη χρήση μάσκας και την κοινωνική απόσταση για τους δημόσιους λειτουργούς σε όλες τις ομοσπονδιακές κτιριακές εγκαταστάσεις.