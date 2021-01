Οικονομία

Ορκωμοσία Μπάιντεν: Νέα ρεκόρ στη Wall Street

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, υποδεχόμενο την “αλλαγή σελίδας” στις ΗΠΑ.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας κέρδη μετά από μια συνεδρίαση που σηματοδοτήθηκε από την επίσημη έναρξη της θητείας του Τζο Μπάιντεν ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα από κολοσσούς της αμερικανικής οικονομίας, όπως της Netflix, με την μετοχή της εταιρείας να καταγράφει ρεκόρ, καθώς οι συνδρομητές της πλατφόρμας ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια, ώθησαν τους βασικούς δείκτες να σπάσουν τα προηγούμενα ρεκόρ που είχαν σημειώσει στις 8 Ιανουαρίου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε ενισχυμένος κατά 257,86 μονάδες (+0,83%), στις 31,188,38 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 260,07 μονάδων (+1,97%), στις 13.457,25 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,94 μονάδων (+1,39%), στις 3.851,85 μονάδες.