Αθλητικά

Κύπελλο Ισπανίας: Αποκλεισμός-σοκ της Ρεάλ Μαδρίτης από ομάδα 3ης Κατηγορίας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βόμβα μεγατόνων” στο Copa del Rey, με θύμα τη “βασίλισσα” της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

Δεν έχουν... τελειωμό οι σούπερ εκπλήξεις στα εγχώρια Κύπελλα της ευρωπαϊκής “Big-5”! Μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν Μονάχου από την Χολστάιν Κίελ της Β' Γερμανίας στα πέναλτι, ήρθε ακόμη μία “βόμβα μεγατόνων”.

Αυτή τη φορά στην Ισπανία, και στο Copa del Rey, όπου η Αλκογιάνο, ομάδα 3ης κατηγορίας (4η στη βαθμολογία του 2ου γκρουπ της κατηγορίας), όχι μόνο “κοίταξε στα μάτια” τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά την απέκλεισε στον 3ο γύρο, επικρατώντας με 2-1 στην παράταση!

Η ομάδα από τη Βαλένθια δέχθηκε γκολ στο 45' από τον Μιλιτάο, όμως έμεινε “ζωντανή” στον αγώνα χάρις τις καταπληκτικές επεμβάσεις του 41χρονου γκολκίπερ της, Χουάν Χοσέ Φιγουέρας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 80' ο Σόλμπες με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 κι έστειλε τον αγώνα στην παράταση.

Εκεί η Ρεάλ πίεσε πάρα πολύ, ο Ζιντάν αναγκάστηκε να ρίξει στον αγώνα τους Κρόος, Αζάρ, Ασένσιο, όμως η Αλκογιάνο άντεξε τις επιθέσεις των Μαδριλένων που έρχονταν κατά... κύματα. Και μολονότι έμεινε με δέκα παίκτες στο 110', μετά την αποβολή του Λόπες με δεύτερη κίτρινη, στο 115', έριξε τη... χαριστική βολή στη “βασίλισσα”, με γκολ του Καζανόβα, ο οποίος “υπέγραψε” τη μεγαλύτερη πρόκριση στην Ιστορία της Αλκογιάνο!