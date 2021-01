Life

Η Έλενα Χριστοπούλου, ο έρωτας και το “διαζύγιο” με την τηλεόραση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη στο χθεσινό «The 2night Show» ήταν η Έλενα Χριστοπούλου. Η τηλεοπτική της καριέρα και η προσωπική της ζωή.