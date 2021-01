Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.4 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:37, όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 266 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας και το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα βόρεια/βορειοδυτικά της Σάμου.