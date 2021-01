Κοινωνία

Πρώην φοιτήτρια ΑΠΘ: “Έκανε να πάρει πτυχίο 23 χρόνια λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την εμπειρία της, την εμπειρία άλλων φοιτητριών, τις καταγγελίες που «κουκουλώθηκαν» και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη μίλησε στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος του ΣΕΓΕ.

Για την προσωπική της εμπειρία ως φοιτήτρια του ΑΠΘ μίλησε η Λ.Τσαλτάμπαση στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξηγώντας πώς τώρα μία καταγγελία έγινε αφορμή για να μιλήσουν πολλές πρώην φοιτήτριες του καθηγητή Γεωολογίας που τις παρενοχλούσε σεξουαλικά.

Η Λίνα Τσαλτάμπαση μιλώντας για τον συγκεκριμένο καθηγητή είπε πως «είχε πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά προς αρκετές φοιτήτριες, του…γούστου του. Τις προσέγγιζε είτε στα εργαστήρια, είτε στις εξετάσεις».

Περιγράφοντας τη δική της εμπειρία είπε:

«Με προσέγγισε στις εξετάσεις, μου είπε: ‘ξέρω ότι είσαι αδιάβαστη, δεν έχεις καλούς βαθμούς, πρέπει να έρθεις στο γραφείο μου’». Αφού αρνήθηκε να πάει στο γραφείο του, πήρε «3» και «κόπηκε» τρεις φορές στο ίδιο μάθημα.

«Πήγα στο γραφείο του, το αντιμετώπισα καταλυτικά. Είναι δεδομένο ότι υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση», είπε μόνο, τονίζοντας ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στη Δικαιοσύνη.

Όσο αφορά στο αν κατήγγειλε ή όχι τότε το γεγονός, απάντησε κατηγορηματικά πως «όλοι θυμούνται ότι είχα κάνει ‘κακό χαμό’ και αναγκάστηκαν να τα ‘κουκουλώσουν’» και τόνισε πως «η Πρυτανεία λέει ότι ποτέ δεν έγιναν καταγγελίες, εγώ σας λέω ευθαρσώς ότι έκανα».

Το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται τώρα, όταν την περασμένη εβδομάδα και μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, μια πρώην φοιτήτρια έκανε την καταγγελία για τον συγκεκριμένο καθηγητή σε ανάρτησή της, σε ομάδα των αποφοίτων στα social media.

«Υπήρξαν δεκάδες σχόλια κάτω από την αρχική ανάρτηση και κανένας δε ρώτησε για ποιον μιλάμε», είπε η Λ.Τσαλτάμπαση, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρώην φοιτήτρια επανέφερε την υπόθεση.

Η αναφορά της μάλιστα έδωσε την αφορμή στον παρόντα πρύτανη του ΑΠΘ να προσφύγει στην Εισαγγελία, ώστε να ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Καταγγέλλει μάλιστα πως, «πολλές κοπέλες –θύματα, έλεγαν ότι δεν κάνουν καταγγελία, επειδή απειλούνται ότι δεν θα πάρουν πτυχίο, αναφέροντας το παράδειγμα της κ.Καραπαναγιώτου που «έκανε 23 χρόνια να πάρει πτυχίο».

Οι πρώην φοιτήτριες , λέει η κ.Τσαλτάμπαση, συνειδητοποίησαν τώρα που «μαζεύτηκαν» ότι, τότε που απευθύνονταν σε άλλους καθηγητής για να καταγγείλουν τον συγκεκριμένο «έλεγαν σε όλες το ίδιο ποιηματάκι. Έλεγαν ότι μας έδινε οδηγίες και ‘θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω’. Και τώρα καταλάβαμε ότι ήταν για να μας αποπροσανατολίσουν».

Η ίδια, πάντως, θα καταθέσει σήμερα στην Ασφάλεια, όπου αποκάλυψε ότι θα κατονομάσει τρεις άνδρες που ήταν μάρτυρες της παρενόχλησης. Επόμενη θα είναι η κατάθεση της κ.Καραπαναγιώτου, που θα «δώσει δώσει τέσσερα ονόματα φοιτητριών».

Καταλήγοντας η κ.Τσαλτάμπαση, που είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιχειρηματιών Ελλάδος», διευκρίνισε πως είναι «διαφορετικό πράγμα η σεξουαλική κακοποίηση από τη σεξουαλική παρενόχληση», στέλνοντας το μήνυμα πως «αν μιλήσεις για την παρενόχληση, μπορείς να τη σταματήσεις».