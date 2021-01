Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό ανήλικης με νοητική υστέρηση

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η καταγγελία που φέρεται να έκαναν στην Αστυνομία οι γονείς της ανήλικης αλλά και η ίδια.

Σοκ στην κοινωνία του Βόλου προκαλεί η καταγγελία βιασμού 15χρονης κοπέλας, με μερική νοητική υστέρηση από 32χρονο, με τον οποίο γνωρίστηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Την καταγγελία φέρεται να έκαναν στην Αστυνομία οι γονείς της ανήλικης αλλά και η ίδια, που κλήθηκε να καταθέσει προχθές το βράδυ. Την Τετάρτη ο 32χρονος φερόμενος ως βιαστής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου και στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πηγές, κατά του 32χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με το Νόμο «όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί, ενεργεί με αυτόν γενετήσια πράξη, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη».

Η πράξη φέρεται να τελέστηκε προχθές το απόγευμα στο σπίτι του κατηγορούμενου, στον Βόλο, όπου είχε προσκληθεί η 15χρονη, αφού είχαν γνωριστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αστυνομία κατήγγειλαν το περιστατικό οι γονείς της ανήλικης, καθώς την έψαχναν πολύ ώρα και δεν την έβρισκαν στο κινητό τηλέφωνο. Όταν τελικά τους συνάντησε, φέρεται να τους εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί. Από την πλευρά του ο 32χρονος φέρεται να υποστηρίζει πως ό,τι έγινε, έγινε με τη συναίνεσή της και δεν υπήρξε πλήρης και ολοκληρωμένη γενετήσια πράξη. Επίσης φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η 15χρονη έχει μερική διανοητική υστέρηση. Αύριο ο 32χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, για να απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε κρατείται.

Πηγή:e-thessalia.gr