Κόσμος

Ντουμπάι – Κορονοϊός: Μέχρι και χειρουργεία “παγώνει” το “άλμα” των κρουσμάτων

Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, με τις Αρχές να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα.

Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται οι μη απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις για ένα μήνα καθώς και η ζωντανή διασκέδαση στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια μέχρι νεοτέρας, καθώς σημειώνεται ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων της covid-19.

Οι υγειονομικές αρχές του Ντουμπάι αναφέρουν σε εγκύκλιό τους, που δημοσιεύθηκε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπο της υπηρεσίας, ότι η απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα και μπορεί να παραταθεί, έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των ασθενών με κορονοϊό.

Αντίστοιχα η υπηρεσία τουρισμού του Ντουμπάι εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Reuters, με την οποία αναστέλλεται η ζωντανή διασκέδαση σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, αφού παρατηρήθηκε αύξηση των παραβιάσεων των κανόνων που ισχύουν.

Ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων covid-19 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται το Ντουμπάι, ξεπέρασε το όριο των 3.000 στις 12 Ιανουαρίου και συνεχίζει να αυξάνει, φτάνοντας χθες τις 3.506. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων στην περιοχή του Κόλπου, με τον ημερήσιο αριθμό μολύνσεων στις υπόλοιπες πέντε χώρες της περιοχής να έχουν πέσει κάτω από τις 500.

Τα ΗΑΕ δεν διευκρινίζουν τον αριθμό των κρουσμάτων covid-19 που καταγράφεται σε κάθε εμιράτο ξεχωριστά.

Πολλοί τουρίστες έχουν επισκεφθεί το Ντουμπάι, ένα διεθνές κέντρο το οποίο πρόκειται να φιλοξενήσει την παγκόσμια έκθεση Expo 2020 τον Οκτώβριο, την ώρα που άλλες χώρες επιβάλλουν νέα lockdown.

Τα Εμιράτα έχουν άρει τους περισσότερους περιορισμούς που αφορούν στην ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού, όμως η χρήση μάσκας εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, όπως και η τήρηση των αποστάσεων. Εξάλλου η χώρα έχει εντείνει τους ρυθμούς της εμβολιαστικής της εκστρατείας και έχει στόχο να εμβολιάσει κατά της covid-19 περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της των περίπου 9 εκατομμυρίων πριν το τέλος Μαρτίου.

Τα Εμιράτα έχουν εγκρίνει το κινεζικό εμβόλιο κατά της covid-19 που έχει παράξει η Sinopharm και το οποίο είναι διαθέσιμο στον γενικό πληθυσμό. Το Ντουμπάι εμβολιάζει τους πολίτες του με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.