Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: Μηδενικά κρούσματα για τρίτη ημέρα

Aνοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο «προστατευμένων ταξιδιών» στα νησιά του Ειρηνικού.

Η Αυστραλία ανέφερε σήμερα για τέταρτη ημέρα μηδενικά κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, παροτρύνοντας την πρωθυπουργό της πολυπληθέστερης πολιτείας να μιλήσει για το ενδεχόμενο «προστατευμένων ταξιδιών» στα νησιά του Ειρηνικού.

Η Νέα Νότια Ουαλία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ξέσπασμα του κορονοϊού στα μέσα Δεκεμβρίου και επέβαλε την εφαρμογή σκληρού lockdown στις βόρειες ακτές του Σίδνεϊ, ενώ ευρύτερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά και υποχρεωτική χρήση μάσκας επιβλήθηκαν για το υπόλοιπο μέρος της πόλης.

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να χαλαρώσουν την επόμενη εβδομάδα, η πρωθυπουργός Γκλάντις Μπερετζικλιάν δήλωσε στην εφημερίδα «The Sydney Morning Herald» ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει την οργάνωση μιας ταξιδιωτικής σύνδεσης με τον Ειρηνικό.

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίον δεν θα πρέπει να προσβλέπουμε σε ταξίδια στη Νέα Ζηλανδία ή σε μερικά από τα νησιά του Ειρηνικού ουσιαστικά μέσα στο επόμενο 12μηνο» είπε η Μπερετζικλιάν.