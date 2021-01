Οικονομία

Κυβέρνηση – Θεσμοί: αναστολή πλειστηριασμών και “Γέφυρα 2”… στο μενού

Οι Θεσμοί εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο συνέχισης του μέτρου της αναστολής των πλειστηριασμών, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών και το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τα επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν από αύριο στις επαφές της κυβέρνησης με τους θεσμούς στο πλαίσιο της 9ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της χώρας.

Ειδικά στο θέμα της αναστολής των πλειστηριασμών, κυβέρνηση και τράπεζες όπως και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, έχουν αναγνωρίσει ότι η αναστολή των πλειστηριασμών αποτελεί ένα μέτρο κοινωνικής προστασίας λόγω των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η πανδημία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο συνέχισης του συγκεκριμένου μέτρου. Η Κυβέρνηση από την πλευρά της θα επιχειρήσει να πείσει για την σημασία του να μην διεξάγονται πλειστηριασμοί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της κύριας κατοικίας, εν αναμονή μάλιστα και των υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας (νέο πτωχευτικό δίκαιο).

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη εφαρμογής του Νόμου έχει παραταθεί :

έως την 1η Ιουνίου για φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με περιουσία έως 350.000 ευρώ έως την 1η Μαρτίου για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», η πρόταση της Αθήνας αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά την ερχόμενη εβδομάδα σε επίπεδο επικεφαλής των κλιμακίων. Όπως μάλιστα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ήδη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ποσό 300 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχεται επιδότηση 9 μηνών, η οποία θα ξεκινά από ένα υψηλό ποσοστό και θα βαίνει μειούμενη ανά τρίμηνο, όπως και για τα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος «Γέφυρα».

Ο χρόνος εφαρμογής του δεν αναμένεται νωρίτερα από τον Απρίλιο καθώς ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς, θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες διαβουλεύσεων αλλά και ολοκλήρωσης της διαδικασίας προκειμένου να ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα αφορά μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό ενώ θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

«Έρχεται» η επιδότηση τόκων δανείων

Μέχρι όμως να εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», η Κυβέρνηση προχωρά τις επόμενες ημέρες στην ανακοίνωση επανέναρξης του προγράμματος επιδότησης των τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από την πανδημία.

Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, θα αφορά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου. Όπως έγινε και το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2020, η επιδότηση θα αφορά τις πληττόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων διοχετεύτηκαν κεφάλαια, ύψους 12,2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα,

πιστώθηκαν 5,5 δισ. ευρώ σε 482.271 δικαιούχους μέσω των τεσσάρων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

εκταμιεύθηκαν 6,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 27.945 δάνεια, μέσω των Προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ρυθμίστηκαν 396.621 δάνεια, συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020

ανεστάλη η πληρωμή δανείων σε 405.473 δάνεια, συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, δηλαδή από τα μέσα Μαρτίου του 2020 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020.

