Life

“Η Φαμίλια”: “Αθώα ψέματα” και πολύ γέλιο την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι γίνεται όταν μέσα στη νύχτα χτυπάει το τηλέφωνο και μια άγνωστη γυναίκα λέει ότι θέλει τον Γιάννη μόνο δικό της; Η... απάντηση απόψε στον ΑΝΤ1.

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!



Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ



Τι γίνεται όταν μέσα στη νύχτα χτυπάει το τηλέφωνο και μια άγνωστη γυναίκα λέει ότι θέλει τον Γιάννη μόνο δικό της; Πώς το διαχειρίζεται η Μαίρη, τι την συμβουλεύει να κάνει η Λίτσα και πώς στηρίζει ο Στάθης τον κολλητό του σ’ αυτό το... δράμα; Και τι θα πει ο ψυχολόγος, ειδικά όταν η συνεδρίαση εστιάζει στα ψέματα που λένε ο Γιάννης και η Μαίρη μεταξύ τους, αλλά και με όλα τα μέλη της οικογένειας; Πόσο αθώα μπορεί να είναι αυτά τα ψέματα, πόσο σχετίζονται οι συμπεθέρες μ’ αυτά και πώς τα αντιμετωπίζει το ζευγάρι με τον Στάθη και τη Λίτσα; Και, αλήθεια, είναι ο Γιάννης ο καλύτερος εραστής που είχε η Μαίρη ή είναι κι αυτό ένα ψέμα;



«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1



#HFamilia

Gallery