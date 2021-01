Life

“The2NightShow”: Εκλεκτοί καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου από τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Κωστόπουλο. O πολυσυζητημένος δημοσιογράφος κάνει τον απολογισμό της τελευταίας δεκαετίας, σπάει τη σιωπή του και μιλάει για όλα. Η απόλυτη οικονομική καταστροφή, η μάχη με την κατάθλιψη, ο «πόλεμος» που δέχθηκε, οι φίλοι που χάθηκαν, η οικογένεια, ο έρωτας αλλά και το περίφημο ταξίδι στο Ντουμπάϊ. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο και θα συζητηθεί.

Ο Γιώργος Καράβας, το μοντέλο και coach του «GNTM» έρχεται στο «The2Night Show» για πρώτη φορά. Μιλάει για την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο του μόντελινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την εμπειρία του στην τηλεόραση με τη συμμετοχή του στο σόου και σχολιάζει τη νίκη του Ηρακλή. Τέλος, αναφέρεται στην προσωπική του ζωή και την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Η Βίκυ Διαμαντοπούλου, η «Σοφούλα» από τις «Άγριες Μέλισσες», δίνει την πρώτη της συνέντευξη στον Γρηγόρη και μιλά για τον χαρακτήρα που υποδύεται στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1. Αποκαλύπτει πώς πήρε τον ρόλο αλλά και πώς αντιδράει κάθε φορά που κρατάει στα χέρια της τα σενάρια. Τέλος, αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια και σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

