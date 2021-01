Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: προς κλείσιμο των συνόρων αν δε μειωθούν τα κρούσματα

Ο κίνδυνος των μεταλλάξεων είναι αυτός που προβληματίζει περισσότερο, σύμφωνα με τον προσωπάρχη της Καγκελαρίου.

Η Γερμανία πιθανόν να χρειαστεί να κλείσει τα σύνορά της με τις γειτονικές χώρες αν δεν λάβουν μέτρα ώστε να μειώσουν τον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο προσωπάρχης της καγκελαρίου Μέρκελ,, ο Χέλγκε Μπράουν.

Όπως είπε ο επικεφαλής της καγκελαρίας στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, είναι σημαντικό να τεθούν υπό έλεγχο τα επίπεδα των μολύνσεων ώστε οι χώρες να μπορέσουν να προστατευθούν από τα περισσότερο μεταδιδόμενα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού.

"Ο κίνδυνος είναι όταν αυξάνονται τα κρούσματα σε μια χώρα, αυτή η παραλλαγή γίνεται σχεδόν η επικρατούσα παραλλαγή και τότε η μόλυνση δεν μπορεί πλέον να ελεγχθεί. Και επομένως ακόμη αυστηρότεροι κανόνες εισόδου στα εσωτερικά μας σύνορα είναι αναπόφευκτοι και καθώς κανένας δεν το θέλει αυτό, είναι σημαντικό να ενεργήσουμε από κοινού τώρα", είπε ο Μπράουν.