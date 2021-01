Κόσμος

Λευκός Οίκος: Η πρώτη ενημέρωση από την Ελληνίδα Τζεν Ψάκι

Ξεκάθαρη τοποθέτηση της ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπο Τύπου, απέναντι από την πολιτική Τραμπ. Η προειδοποίησή της προς τους δημοσιογράφους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του νέου προέδρου των ΗΠΑ, η Τζεν Ψάκι, δεσμεύτηκε να επιστρέψει η αλήθεια και η διαφάνεια στην αμερικανική κυβέρνηση κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Τετάρτη, επτά ώρες μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Η Ψάκι που είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στην κυβέρνηση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τρέφει "βαθύ σεβασμό για τον ρόλο ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου στην δημοκρατία μας".

Σε ένδειξη της αντίθεσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υψηλόβαθμοι συνεργάτες του τα, όπως τα χαρακτήριζαν, "μέσα ενημέρωσης των fake news", η Ψάκι δεσμεύτηκε για μια επαγγελματική, πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων μαζί τους.

"Θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα διαφωνούμε και σίγουρα θα υπάρχουν μέρες στις οποίες θα διαφωνούμε ακόμη ίσως και για εκτεταμένο μέρος των ενημερώσεων", σημείωσε.

"Ωστόσο έχουμε έναν κοινό σκοπό, ο οποίος είναι να μοιραζόμαστε ακριβείς πληροφορίες με τον Αμερικανικό λαό", συμπλήρωσε.

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να "επαναφέρει την διαφάνεια και την αλήθεια στην κυβέρνηση για να μοιράζεται την αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή είναι σκληρή για να την ακούσουμε", συνέχισε.

Η Ψάκι διευκρίνισε πως προγραμματίζει να γίνονται τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο τις καθημερινές και να καλούνται επίσης αξιωματούχοι του τομέα της υγείας για να εξηγούν τις προσπάθειες που γίνονται για να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής που έγινε χθες, Τετάρτη, στον Λευκό Οίκο μέσω διαδικτύου για την ορκωμοσία των σχεδόν 1.000 ομοσπονδιακών και μελών προσωπικού, ο διορισμός των οποίων δεν χρειάζεται να επικυρωθεί από την Γερουσία, ο Μπάιντεν έδωσε έμφαση στην προσφορά δημόσιας υπηρεσίας και στον σεβασμό.

"Αν ποτέ τύχει να εργαστείτε μαζί μου και σας ακούσω να μεταχειρίζεστε έναν άλλο συνάδελφο με ασέβεια, να μιλάτε υποτιμητικά σε κάποιον, θα σας απολύσω επιτόπου", προειδοποίησε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ το προσωπικό.