Μακελειό στο κέντρο της Βαγδάτης (εικόνες)

Σκόρπισε το θάνατο και «ξύπνησε» μνήμες ο βομβιστής αυτοκτονίας.

Σχεδόν 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν δύο βομβιστές αυτοκτονίας πυροδότησαν τα εκρηκτικά που έφεραν σε αγορά στο κέντρο της Βαγδάτης, στην πιο αιματηρή επίθεση που έχει σημειωθεί στην πρωτεύουσα του Ιράκ εδώ και τρία χρόνια.

Ένας πρώτος άνδρας πυροδότησε τη ζώνη με τα εκρηκτικά που έφερε στη μέση μιας αγοράς ρούχων στην πλατεία Ταγιαράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ.

Την ώρα που το πλήθος έσπευδε να βοηθήσει τα θύματα της πρώτης επίθεσης, ένας άλλος άνδρας πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που μετέδωσε το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, 28 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 73 έχουν τραυματιστεί.

Ιατρικές πηγές από την πλευρά τους εκφράζουν την ανησυχία για αύξηση του αριθμού των νεκρών, ενώ το υπουργείο Υγείας έχει θέσει όλο το υγειονομικό προσωπικό της ιρακινής πρωτεύουσας σε μέγιστο συναγερμό.

Βουλευτικές εκλογές

Στο σημείο της επίθεσης, ένα πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Βαγδάτης, είναι ορατές λίμνες αίματος και κουρέλια από ρούχα που σκίστηκαν από την έκρηξη.

Στρατιώτες και μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν αναπτυχθεί μαζικά στην πλατεία, με τους πρώτους να εμποδίζουν την πρόσβαση στους πολίτες και τους δεύτερους να μεταφέρουν πτώματα και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Μια αντίστοιχη βομβιστική επίθεση είχε σημειωθεί στην ίδια πλατεία πριν τρία χρόνια, προκαλώντας τον θάνατο 31 ανθρώπων.

Όπως και το 2018 η επίθεση σημειώθηκε σήμερα την ώρα που οι ιρακινές αρχές συζητούν τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στη χώρα, ένα γεγονός που συνήθως συνοδεύεται από αύξηση της βίας.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών τον Ιούνιο, όμως οι αρχές προτείνουν τώρα την αναβολή τους ως τον Οκτώβριο προκειμένου η Εκλογική Επιτροπή να έχει περισσότερο χρόνο για την οργάνωση της ψηφοφορίας.

Πολλοί πολιτικοί αμφιβάλλουν ωστόσο ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές -τον Ιούνιο ή τον Οκτώβριο- διότι προϋπόθεση για αυτό είναι η διάλυση του κοινοβουλίου. Μόνο οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν για αυτό και κανείς μέχρι τώρα δεν διαβεβαιώνει πως θα το πράξει.

Πυρήνες εν υπνώσει του ΙΚ

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη σημερινή διπλή βομβιστική επίθεση, όμως οι επιθέσεις αυτοκτονίας είναι o συνηθισμένος τρόπος δράσης του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο το 2014 είχε θέσει υπό τον έλεγχό του το ένα τρίτο του Ιράκ, προτού η Βαγδάτη κηρύξει τη νίκη της επί των τζιχαντιστών στα τέλη του 2017.

Έκτοτε πυρήνες εν υπνώσει του ΙΚ κρύβονται σε ορεινές περιοχές της χώρας ή στην έρημο. Ωστόσο μέχρι τώρα οι τζιχαντιστές έχουν αναλάβει την ευθύνη για πιο μικρές επιθέσεις, οι οποίες διεξάγονται κυρίως τη νύκτα εναντίον στρατιωτικών θέσεων σε απομονωμένες περιοχές, μακριά από τις πόλεις.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που σημειώνεται στην ιρακινή πρωτεύουσα από τον Ιούνιο του 2019.

Εξάλλου η επίθεση σημειώθηκε αφού οι ΗΠΑ έχουν μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών τους στο Ιράκ σε 2.500, μια μείωση “που είναι αντίστοιχη της αύξησης των ικανοτήτων του ιρακινού στρατού”, όπως είχε δηλώσει ο επικεφαλής του Πενταγώνου Κρίστοφερ Μίλερ.

Η μείωση αυτή “δεν σημαίνει αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ”, είχε διαβεβαιώσει. “Οι ΗΠΑ και οι δυνάμεις του συνασπισμού παραμένουν στο Ιράκ για να διασφαλίσουν τη μόνιμη ήττα” του ΙΚ.