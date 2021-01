Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ραγδαίες εξελίξεις στο επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο. Αποκαλύψεις και καταιγιστικές εξελίξεις.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 79

Η αποκάλυψη του μυστικού της Ασημίνας και του Νικηφόρου, μέσα στο σπίτι των Σεβαστών, φέρνει τα πάνω-κάτω στην οικογένεια, με τον Κωνσταντή να δίνει τη χαριστική βολή. Ποια θα είναι η αντίδραση του Δούκα; Η Ασημίνα, απεγνωσμένη, προειδοποιεί τη Δρόσω πως δεν πρόκειται να χάσει το παιδί της. Ο Βόσκαρης προσπαθεί να παραπλανήσει τον Τόλλια και την Παγώνα, ενώ η Ελένη με τον Λάμπρο ζητάνε τη βοήθεια του Γραμματικού καθώς βλέπουν πως η Σοφούλα είναι αμετάπειστη. Κανένας στο χωριό δεν καλοβλέπει αυτόν τον αρραβώνα. Η Ασημίνα, μπροστά στην απελπισία που βιώνει, οδηγείται σε μια παράτολμη απόφαση…





