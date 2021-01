Οικονομία

Μητσοτάκης: Γιατί είναι χρήσιμο ένα πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Άρθρο του Πρωθυπουργού για την ελληνική πρόταση που θα “απελευθερώσει” τα ταξίδια, δημοσιεύεται στα αγγλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με θέμα την πρόταση της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός κοινά συμφωνημένου, πρότυπου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, δημοσιεύεται στα αγγλικά στην πανευρωπαϊκή ιστοσελίδα Euractiv και στα γερμανικά στην ιστοσελίδα Das Morning Briefing. Η πρόταση Μητσοτάκη αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πανδημία σημειώνει ότι ο περιορισμός της ελευθερίας και της ευημερίας είναι οδυνηρός και χωρίς ιστορικό προηγούμενο. «Η πανδημία του κορονοϊού μας έφερε θλίψη, προκάλεσε απομόνωση και επηρέασε όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την εργασία μας, τις προοπτικές και τις κοινωνικές νόρμες. Κάναμε μια απαραίτητη και συνειδητή θυσία με στόχο να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές μπορούμε» υπογραμμίζει.

Αναφέρει ότι τώρα που το τέλος αυτής της δοκιμασίας έχει αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα, με τη σταδιακή πραγματοποίηση μαζικών εμβολιασμών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τη θυσία αυτή ως κάτι δεδομένο.

Το οφείλουμε στους πολίτες να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και να αξιοποιήσουμε κάθε εργαλείο του πολιτικού και κυβερνητικού μας οπλοστασίου ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να επιταχύνουμε την επιστροφή στην κανονική ζωή μέσα στο 2021. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ή να χάσουμε ένα έτος ακόμη, προσπαθώντας να επανεκκινήσουμε τις οικονομίες μας. Τη στιγμή που μπορούμε να αναλάβουμε δράση, δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια και να επιτρέψουμε στη γραφειοκρατία να οδηγεί σε καθυστέρηση και κωλυσιεργία» προσθέτει.

Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η διασύνδεση ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού με την ανεμπόδιστη από τους ισχύοντες περιορισμούς μετακίνηση, όταν ταξιδεύουμε. «Και μπορούμε να το κάνουμε πράξη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τονίζει.

«Μέσω της εισαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ ενός κοινά συμφωνημένου και τυποποιημένου, πρότυπου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε ξανά, αναζωογονώντας τον τουρισμό και την ψυχαγωγία, και να επιτρέψουμε στους πολίτες (της Ευρώπης) να κινούνται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς από χώρα σε χώρα» συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι θα τοποθετηθεί υπέρ μιας τέτοιας ρύθμισης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτή την εβδομάδα.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι καταλαβαίνει ότι θα εκφραστούν προβληματισμοί για το θέμα και εξηγεί γιατί πρέπει να κινηθούμε τώρα και όχι αργότερα. «Διότι πρέπει να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι, όταν ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός πολιτών θα έχει εμβολιαστεί -η εμπειρία της Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF) το προηγούμενο καλοκαίρι μας έδειξε ότι ο έγκαιρος σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας».

«Εύλογα οι πολίτες θα αναρωτηθούν εάν αυτό το πιστοποιητικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιου είδους περιορισμό της ελευθερίας μας να ταξιδεύουμε. Όχι, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Δεν θα πρέπει να συγχέουμε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταξιδιωτικό διαβατήριο. Στόχος μας δεν είναι να χωρίσουμε τους Ευρωπαίους σε δύο κατηγορίες, αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αντιθέτως, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια (fast travel lane) για όσους διαθέτουν αυτό το ψηφιακό, τυποποιημένο πιστοποιητικό», ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης αναφέρει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν υπό τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς κανόνες, όπως το υποχρεωτικό μοριακό τεστ (PCR) πριν την αναχώρηση, rapid test κατά την άφιξη στον προορισμό τους και καραντίνα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. «Τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστούν μέσα στο 2021 καθώς πορευόμαστε προς την επίτευξη ανοσίας. Ωστόσο, θα ήταν περίπλοκο και οικονομικά ασύμφορο να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα από όλους», τονίζει.

Στο ερώτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των δεδομένων, απαντά « Όχι. Στην Ελλάδα έχουμε ήδη ετοιμάσει το μοντέλο ενός ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού για τις αεροπορικές, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μετακινήσεις, το οποίο μοιραστήκαμε με τους εταίρους μας στην Ε.Ε. Το πιστοποιητικό διαθέτει κωδικό QR, ένα μοναδικό αναγνωριστικό του εγγράφου και μια ψηφιακή σφραγίδα. Όλα τα παραπάνω συνδέονται με το portal μας gov.gr ώστε ο καθένας να μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Τα στοιχεία αναγράφονται σε δύο γλώσσες και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, τον τύπο του εμβολίου, καθώς και την ημερομηνία και την τοποθεσία όπου έγινε η χορήγηση των δόσεων. Όλα τα στοιχεία είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα και κρυπτογραφούνται εντός δευτερολέπτων. Και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων είναι ασφαλή και προστατευμένα».

«Έχω δεσμευτεί να μοιραστώ αυτή την τεχνολογία και τεχνογνωσία με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη», προσθέτει ο Πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει την ελπίδα, παρά το ότι στην Ελλάδα ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και το πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί προαπαιτούμενο για τα ταξίδια, ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν και τα δύο. «Δέχομαι πως πολλοί πολίτες που δεν ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες δεν θα εμβολιαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε στα αεροδρόμια τα κορυφαία διεθνώς συστήματα έξυπνων ελέγχων που διαθέτουμε» σημειώνει.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα προσφέρει ένα κοινά συμφωνημένο πρότυπο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι σιγουριά, επιτρέποντας στους πολίτες να ταξιδεύουν απαλλαγμένοι από περιορισμούς καραντίνας αφότου εμβολιαστούν και αποκτήσουν σημαντικό βαθμό ανοσίας», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός τονίζει «πάνω από όλα, δεν μιλάμε για ένα διαβατήριο με βάση τον εμβολιασμό. Δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας των πολιτών να ταξιδεύουν. Αντίθετα, αφορά τη διεύρυνση της ελευθερίας μετακίνησης, με μια απλή, αξιόπιστη και ασφαλή ψηφιακή λύση, η οποία μπορεί να θέσει ξανά σε κίνηση τις οικονομίες μας. Ακριβώς για να μπορεί να φέρει σε πέρας τέτοιου είδους συνεργατικά εγχειρήματα, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».