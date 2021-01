Οικονομία

Κορονοϊός - έρευνα: οι διαδικτυακές αγορές ήρθαν για να... μείνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για αγορές από φυσικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και έτοιμα φαγητά. Ποιος είναι ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας.

Τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού και την μεγάλη επίδραση της κρίσης του COVID-19 στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα καταδεικνύει πανελλήνια έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 918 χρήστες του διαδικτύου μέσω online ερωτηματολογίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό 49% δηλώνει ότι θα συνεχίζει να αγοράζει μέσω διαδικτύου ακόμα και μετά το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων. Τα ποσοστά είναι εξίσου μεγάλα στην εξειδικευμένη αγορά των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ και αυξημένα στην περίπτωση της αγοράς του έτοιμου φαγητού. Εκτιμάται, ότι η αλλαγή που έχει επέλθει στις αγοραστικές συνήθειες θα διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και μετά την επίλυση του υγειονομικού προβλήματος.

Η έρευνα έδειξε ότι ποσοστό 61% των χρηστών διαδικτύου προέβη σε κάποια αγορά μέσω διαδικτύου το τελευταίο 15ήμερο, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Δεκέμβριος 2019).

Υψηλά ποσοστά καταγράφονται σε δύο άλλες μεγάλες κατηγορίες online αγορών, συγκεκριμένα για τις online αγορές τροφίμων μέσω διαδικτύου σε ποσοστό 14% και των αγορών έτοιμου φαγητού-delivery σε ποσοστό 45%, αριθμοί πολλαπλάσιοι των μετρήσεων σε σχέση με το 2019.

Τα ποσοστά ικανοποίησης από τις υπηρεσίες παράδοσης εξακολουθούν να είναι ένας πιθανώς ανασταλτικός παράγοντας για την περεταίρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών. Στην γενική ερώτηση σε σχέση με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες παράδοσης για όλα τα είδη μόλις το 38% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο. Το 36% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 25% καθόλου ικανοποιημένο. Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι πολύ υψηλά στις δύο άλλες κατηγορίες online αγορών, όπου κατά κανόνα την παράδοση την διαχειρίζονται οι εταιρείες με ίδια μέσα.

Παρά το πρόβλημα αυτό η πρόθεση αγοράς μέσω διαδικτύου είναι έντονα ενισχυμένη. Η πρόθεση αγοράς μέσω διαδικτύου τον Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020, έχει αυξηθεί σημαντικά. Όλες οι κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση με σημαντικότερες τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, από 35% σε 46% και τα παιχνίδια και είδη δώρων από 12% σε 27%.