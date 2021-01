Πολιτική

Το νέο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τις συναθροίσεις

Την Αστυνομία του 2021 παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Έρχεται» η «λευκή βίβλος» της ΕΛ.ΑΣ..

«Το 2021 η Αστυνομία αλλάζει εποχή, θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα… Η Αστυνομία αλλάζει γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, στην οποία ανακοίνωσε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις συναθροίσεις.

Όπως είπε ο υπουργός, η διαχείριση των συναθροίσεων στηρίζεται στη λογική της αναλογικότητας, με την έννοια ότι θα γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου και υπάρχει κλιμακωτή αντίδραση με προτελευταία τη χρήση νερού από τα ειδικά οχήματα και τελευταία τη χρήση χημικών.

«Παίρνουμε απολύτως στα σοβαρά τον ρόλο μας στην περιφρούρηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Θα εξαντλούμε τα όρια επιείκειας και τα περιθώρια συνεννόησης», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Το δικαίωμα της έκφρασης, και φυσικά όποιος διαμαρτύρεται φωνάζει κιόλας, είναι αδιαπραγμάτευτο. Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα της πόλης να λειτουργεί. Η διαμαρτυρία και η κανονικότητα δεν είναι αντινομικές, διαδηλωτές και μη διαδηλωτές δεν είναι εχθροί. Εμείς θα κάνουμε το παν για να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, το δικαίωμα της επιλογής του πολίτη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί η «λευκή βίβλος» για την εσωτερική ασφάλεια, ενώ αλλάζει εκ βάθρων η δομή της αστυνομίας και της εκπαίδευσης.

To Εθνικό Σχεδίο Διαχείρισης Συναθροίσεων: