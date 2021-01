Πολιτική

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η πρόταση Μητσοτάκη

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η πανδημία και ο εμβολιασμός.

Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού, θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση του Πρωθυπουργού για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, την οποία έχει στείλει με επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προς όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, με την οποία προτείνει να υπάρξει ένα πρότυπο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι «η διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής επανέναρξης της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των κρατών - μελών, αλλά και με τρίτες χώρες είναι μια θεμελιώδης προτεραιότητα για όλους μας» και προσθέτει «για το λόγο αυτό στην Ελλάδα, κινηθήκαμε γρήγορα και εφαρμόσαμε διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19. Ένα βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός πρότυπου πιστοποιητικού, που θα αποδεικνύει ότι ένα άτομο έχει επιτυχώς εμβολιαστεί».

Στην επιστολή του προς τους ηγέτες των κρατών για την τηλεδιάσκεψη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι «απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών», σημειώνοντας ότι «η διαδικασία εμβολιασμού ανοίγει τη συζήτηση για την πιστοποίηση. Θα συζητήσουμε την καταλληλότητα μιας κοινής προσέγγισης για την πιστοποίηση, καθώς και εάν χρειάζεται, υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιστοποιητικά».

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του COVID-19 Management Group είχε τονίσει ότι στόχος του με αυτή την πρόταση δεν είναι να διχάσει τους Ευρωπαίους, αλλά να τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ζητείται απ΄όσους ταξιδεύουν κάποιο αποδεικτικό, είτε είναι πιστοποιητικό, είτε αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό», υπογραμμίζοντας ότι στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση και τα ταξίδια.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια τηλεδιάσκεψη -και ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αυστριακός Καγκελάριος Sebastian Kurz και η Πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, ανέλαβαν με επιστολή να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ταχύτερη έγκριση του εμβολίου της Astra Zeneca και των άλλων εταιρειών.