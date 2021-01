Πολιτική

Κουφοντίνας: πολιτική αντιπαράθεση για τον εκτελεστή της 17Ν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα δεν εκβιάζεται» δήλωσε ο Λ. Οικονόμου. Αιχμές για τις υπογραφές στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Κουφοντίνα, άφησε ο Γ. Τσίπρας. Νέο κείμενο συμπαράστασης.

«Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα δεν εκβιάζεται» δήλωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου για την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα και την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει με αίτημα τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο κ. Οικονόμου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την διάρκεια της παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ για τις συναθροίσεις, ανέφερε ότι ο καταδικασθείς για τη δράση της 17 Νοέμβρη, «επιχειρεί να εκβιάσει της Πολιτεία, προκειμένου να έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι των άλλων κρατουμένων».

Και συμπλήρωσε, «Ο Κουφοντίνας είναι ένας βαρυποινίτης, καταδικασθείς για πολύ σοβαρά αδικήματα και εκτίει την ποινή του όπως ορίζει ο νόμος. Έχει και θα έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι άλλοι κρατούμενοι της χώρας».

Γιώργος Τσίπρας: αιχμές κατά συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμές για τη στάση των συντρόφων του εντός του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στο «ΘΕΜΑ 104,6», ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Τσίπρας. Αναφερόμενος στις υπογραφές 15 στελεχών για τα δικαιώματα του Δημήτρη Κουφοντίνα, παρότι επισήμανε ότι δεν παίρνουν το μέρος του, αλλά τα δικαιώματα οποιουδήποτε κρατούμενο, τόνισε πως «δεν έπρεπε να γίνει τόση φασαρία, δεν έπρεπε να υπάρχουν 15 υπογραφές», προσθέτοντας μάλιστα πως «δεν πρέπει να βγαίνει προς τα έξω η εικόνα ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με τον Κουφοντίνα».

Νέο κείμενο παρέμβασης υπέρ του Κουφοντίνα

Νέο κείμενο παρέμβασης υπέρ των δικαιωμάτων του κρατούμενου και ηγετικού στελέχους της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα δημοσιεύεται σήμερα, στον ιστότοπο της «Εφημερίδας των Συντακτών», το οποίο συνυπογράφουν 68 πανεπιστημιακοί, πολλοί εκ των οποίων αποτελούν κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία. Ανάμεσά τους, ο πρώην Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Τάσος Κουράκης, αλλά και η Ελένη Πορτάλιου, ιστορικό στέλεχος και υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εμείς, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που υπογράφουμε αυτό το κείμενο θεωρούμε ότι το κράτος δικαίου δεν μπορεί να ισχύει κατά περίπτωση» αναφέρουν οι συνυπογράφοντες και καταλήγουν, «Ζητάμε την άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος του Δ. Κουφοντίνα για μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού».