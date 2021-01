Κόσμος

Φωτιά σε εταιρεία που παράγει εμβόλια για τον κορονοϊό (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο του Serum Institute, που παράγει δόσεις του εμβολίου που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η AstraZeneca.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τμήμα των εγκαταστάσεων του Serum Institute, στην πόλη Πούνε της Ινδίας, όπου παράγονται εμβόλια για τον κορονοϊό.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε υπό κατασκευή κτίριο και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει, μεταξύ άλλων, δόσεις του εμβολίου που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την AstraZeneca, το οποίο έλαβε κατεπείγουσα αδειοδότηση στην Ινδία.

#VIDEO | Fire breaks out at Serum Institute of India in #Pune.



Source: ANI pic.twitter.com/sxsS5TnPrx — G Plus (@guwahatiplus) January 21, 2021