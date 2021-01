Παράξενα

Καρπούζια σαν φασόλια με γεύση... αγγουριού!

Ένα διαφορετικό καρπούζι καλλιεργούν αγρότες στην Αττάλεια

Εταιρεία παραγωγής αγροτικών προϊόντων στην Αττάλεια, δημιούργησε ένα καινοτόμο προϊόν, κατάλληλο για σαλάτες και τζατζίκι.

Πρόκειται για «μωρά καρπούζια» σε μέγεθος φασολιού, που ζυγίζουν μόλις πέντε γραμμάρια το ένα.

Η καινοτομία, όμως, δεν σταματά εκεί, αφού τα «καρπούζια baby» έχουν γεύση αγγουριού.

Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρείας δήλωσε στην Χουριέτ ότι, η παραγωγή τίθεται στη διάθεση των καταναλωτών μετά από ένα χρόνο πιλοτικής καλλιέργειας και η πώληση των προϊόντων γίνεται προς το παρόν ηλεκτρονικά.

Η τιμή ενός πακέτου των 20-30 καρπών (100-150) γραμμάρια ανέρχεται περί τα δύο ευρώ.

Επειδή είναι εύκολο να καταναλωθούν είναι ήδη πολύ δημοφιλή μεταξύ των καταναλωτών, είπε ο κ. Ακμπουλούτ: «Μπορείς να τα τρως σαν πασατέμπο, το ένα μετά το άλλο. Έχοντας γεύση σαν του αγγουριού, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες ή σε ορεκτικά με βάση το γιαούρτι», επεσήμανε.