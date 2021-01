Life

“Φονικές Μηχανές”: Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με την… υπογραφή του Πίτερ Τζάκσον, δημιουργού της τριλογίας “Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”.

Χιλιάδες χρόνια μετά την καταστροφή του πολιτισμού από ένα κατακλυσμικό γεγονός, η ανθρωπότητα προσαρμόστηκε σε έναν νέο τρόπο ζωής. Γιγάντιες κινούμενες πόλεις με τεράστιες μηχανές και τροχούς, καταναλώνουν τους πόρους άλλων μικρότερων πόλεων…

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον που δημιούργησε στα βιβλία του ο Phillip Reeve. Η ιστορία κίνησε το ενδιαφέρον του Peter Jackson, δημιουργού της τριλογίας “Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”, ο οποίος θέλησε να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ως παραγωγός το 2018. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα “Φονικές Μηχανές” έρχεται την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση.

Η ιστορία ακολουθεί τον Τομ, από ένα χαμηλό στρώμα της κινούμενης πόλης του Λονδίνου, ο οποίος παλεύει για την επιβίωση, ύστερα από τη συνάντηση του με την επικίνδυνη φυγά Εστερ. Δυο άνθρωποι εντελώς αντίθετοι, που οι δρόμοι τους δεν θα έπρεπε να είχαν διασταυρωθεί, δημιουργούν μια αταίριαστη συμμαχία για να ηγηθούν μιας επανάστασης ενάντια στην αυταρχική εξουσία του πολεμοχαρούς Λονδίνου που θα αλλάξει την πορεία του μέλλοντος.

Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Ρίβερς

Πρωταγωνιστούν: Χιούγκο Γουίβινγκ, Χέρα Χίλμαρ, Ρόμπερτ Σίαν