Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο φοιτητικό συλλαλητήριο (βίντεο)

Ένταση και προσαγωγές στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο φοιτητικό συλλαλητήριο, το μεσημέρι της Πέμπτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό για να εμποδίσουν τους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πορεία, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ένταση και συμπλοκές.

Έγινε περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε ένα άτομο.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ προσωρινά έκλεισε η Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

