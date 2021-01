Κοινωνία

Βεντέτα χρόνων “κλείνει” με 3 βαπτίσεις

Πως οι μεσίτες κατάφεραν να οδηγήσουν τις αντιμαχόμενες οικογένειες σε σασμό. Από τα όπλα… στο κουτσονύχισμα.

Κάθε λόγο να χαίρονται έχουν τα μέλη τριών πολύ γνωστών οικογενειών των Ζωνιανών, μετά τον σασμό που έγινε ανάμεσά τους το βράδυ της Δευτέρας.

Ή αρχή της διαμάχης χάνεται στο χρόνο ανάμεσα στους “μπαρμπάδες” τους και η αιτία είναι όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βοσκοτόπια και τα χωράφια. Τα χρόνια περνούν, η έχθρα υποβόσκει και ξαφνικά το περασμένο καλοκαίρι η φωτιά ανάβει. Δυο αδέλφια από τη μια, ένα άτομο από την άλλη, ξυλοδαρμός και πυροβολισμοί. Μέσα σε λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις “ζώνουν” το χωριό και όλοι κάνουν το σταυρό τους να μην ανοίξει νέος κύκλος αίματος.

Έπιασαν δουλειά οι μεσίτες

Επτά άτομα συνολικά από τα Λιβάδια, τα Ανώγεια και τα Ζωνιανά, επί επτά μήνες προσπαθούσαν να συμφιλιώσουν τις τρεις οικογένειες.

Δουλειά δύσκολη, αμέτρητα βράδια συζητήσεων, πισωγυρίσματα και εντάσεις, όπως είπαν καλά πληροφορημένες πηγές.

Την Κυριακή μάλιστα τα αίματα άναψαν και πάλι, αστυνομία περικύκλωσε εκ νέου την περιοχή και πολλοί φοβήθηκαν πως “η δουλειά δεν θα κλείσει”.

Όμως οι μεσίτες είχαν κάνει δουλειά και το βράδυ της Δευτέρας δόθηκε και η τελευταία υπόσχεση από τους επί κεφαλής των οικογενειών που συμμετείχαν όλο αυτό το διάστημα στις διαπραγματεύσεις.

Ο σασμός μάλιστα που θα κλείσει όχι με μία ούτε με δύο, αλλά με τρεις βαπτίσεις, θα επισημοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Τότε δύο μέλη από κάθε οικογένεια θα επισκεφθούν τους συντέκνους τους για το γνωστό στο Μυλοπόταμο έθιμο, το κουτσανύχισμα.

Πρόκειται για μια τελετή όπου κόβονται τα νύχια του μωρού και αυτός που τα κόβει λογάται νονός. Μάλιστα είναι έθιμο αντίστοιχης βαρύτητας με το να χρυσώσει κάποιος ένα μωρό. Συνολικά θα κοπούν τα νύχια σε τρία μωρά, ένα από κάθε οικογένεια που είχαν τη διαμάχη και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα γίνουν και τα μυστήρια.

Και από το Σάββατο και μετά οι άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν εχθροί, όπου συναντιούνται θα χαιρετιούνται όπως κάνουν εδώ στην Κρήτη οι σύντεκνοι, άνθρωποι δηλαδή που τους ενώνει η βάπτιση ενός παιδιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόλις έγινε ο σασμός ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν από την Κυριακή σε επιφυλακή στην περιοχή απομακρύνθηκαν διακριτικά.

Όσο για τους μεσίτες, ίσως ήδη έχουν πιάσει δουλειά για τον επόμενο σασμό. Άλλωστε σε ένα τόσο δύσκολο τόπο όπως ο Μυλοπόταμος, που οι κάτοικοι έχουν μάθει να λύνουν μόνοι τους τις διαφορές τους, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τόσο δύσκολες υποθέσεις είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και οι υποθέσεις που έχουν να διαχειριστούν πολλές.

