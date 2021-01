Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: κρίσεις για Α/ΓΕΑ και Αρχηγό της Αστυνομίας

Τι αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό.

Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την παράταση της θητείας του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ) και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ομοφώνως, αποφάσισε:

Την παράταση της θητείας του Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).

Tην παράταση της θητείας του Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη στη θέση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Μαξίμου, δεν ετέθη θέμα για την ανανέωση της θητείας των Αρχηγών των άλλων επιτελείων του ΥΕΘΑ, καθώς όλοι συμπληρώνουν έναν χρόνο στις θέσεις τους, με εξαίρεση τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Γιώργο Μπλιούμη που συμπληρώνει το δεύτερο χρόνο θητείας του στη θέση του αρχηγού. Νωρίτερα, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Χρήστος Μαζανίτης, μετέδιδε τα εξής: