Πολιτική

Κυνήγι - ψάρεμα: πολιτική κόντρα για την απαγόρευση λόγω κορονοϊού

Τι υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεδιάσκεψη με κυνηγούς. Η απάντηση της ΝΔ. Τι λέει το ΚΚΕ.

Τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο και το ΔΣ της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και τους προέδρους των κυνηγετικών ομοσπονδιών είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον ΣΥΡΙΖΑ:

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στους εκπροσώπους των κυνηγών ότι ανταποκρίθηκε στο αίτημα τους να συνομιλήσουν καθώς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης αδικεί τους δεκάδες χιλιάδες κυνηγούς της χώρας μας και τις ομοσπονδίες τους και φυσικά και τους ψαράδες: «Δυστυχώς και η διαχείριση αυτού του θέματος είναι μια ακόμη απόδειξη του αντιεπιστημονικού τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση την πανδημία σε κάθε τομέα. Δεν υπάρχει οικοσυστηματική αξιολόγηση, έχει τεθεί σε αναστολή η θηροφυλακή και έχουν τεθεί σοβαρά ζητήματα περιβάλλοντος και ισορροπίας της άγριας πανίδας.

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα των περιοριστικών μέτρων, απαραίτητων για να αντιμετωπίσουμε την Πανδημία καθώς προτεραιότητα μας είναι η ανθρώπινη ζωή», επεσήμανε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε, «Και σε αυτή την περίπτωση όμως βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης το θέατρο του παραλόγου. Ενώ επιτρέπεται η βόλτα με κατοικίδιο μέσω μηνύματος, ακόμα και μότο κρος στην Πάρνηθα από υψηλόβαθμα, σε πολιτειακό επίπεδο, στελέχη, δεν επιτρέπεται το κυνήγι και το ψάρεμα, ούτε κατά μόνας!».

Συμπλήρωσε τέλος ότι προκύπτει θέμα απασχόλησης 700 εργαζομένων ανάμεσα τους και οι 270 της θηροφυλακής η οποία έχει ως αποστολή την προστασία της άγριας πανίδας και των καταφυγίων. Το μισθολογικό κόστος αυτών των εργαζομένων καλύπτεται από τις άδειες κυνηγιού και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Θέμα το οποίο οφείλει να επιλύσει άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των κυνηγών ευχαρίστησαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την ώριμη και υπεύθυνη, όπως είπαν, στάση του, επέκριναν την κυβέρνηση για τις αμφιταλαντεύσεις της και την χαρακτήρισαν “εχθρό των κυνηγών” καθώς αποφάσισε να ανοίξει το λιανεμπόριο και πλείστες άλλες δραστηριότητες της αγοράς, αλλά να διατηρήσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στο κυνήγι.

Στη συνδιάσκεψη συμμετείχε και ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλος.

ΝΔ: ο Τσίπρας ψαρεύει σε θολά νερά

Η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, τονίζει ότι, «η αναζήτηση πεδίων αντιπολίτευσης, φαίνεται πως δίνει στον κ. Τσίπρα την ευκαιρία επαφής με άγνωστες σε αυτόν μέχρι τώρα, κοινωνικές ομάδες. Σήμερα λοιπόν με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, πληροφορηθήκαμε ότι είχε συνάντηση με το ΔΣ της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και τους προέδρους των κυνηγετικών ομοσπονδιών, στους οποίους φυσικά, όπως και σε όλους με τους οποίους συναντάται, είπε ότι βρίσκεται στο πλευρό τους. Απολύτως αναμενόμενο. Δεν υπάρχει αίτημα που δεν το υιοθετεί. Από τη μια τάσσεται υπέρ του ανοίγματος του κυνηγιού και του ψαρέματος, αγνοώντας τις εισηγήσεις των ειδικών κι από την άλλη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με τους οικολόγους φοράει δήθεν πράσινο κοστούμι, (ξεθωριασμένο λόγω της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ κατά της απολιγνιτοποίησης) με τους κυνηγούς κρατάει στο χέρι καραμπίνα. Αυτό δεν λέγεται σοβαρή αντιπολίτευση αλλά κυνήγι εκλογικών θηραμάτων και ψάρεμα σε θολά νερά».

ΣΥΡΙΖΑ: κατανοούμε την ενόχληση της ΝΔ

«Κατανοούμε την ενόχληση της ΝΔ από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και την ανάδειξη του αυτονόητου, ότι δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από την κοινή λογική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στη ΝΔ και συνεχίζει.

«Την επόμενη φορά που θα συναντήσει κάποιον φορέα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την έγκριση του κ. Μητσοτάκη.

Μέχρι τότε ας δώσει όμως στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής για να μάθουμε ποια επιδημιολογική προσέγγιση επιτρέπει το Μότο Κρος στην Πάρνηθα αλλά όχι το ψάρεμα ή το κυνήγι και μάλιστα κατά μόνας».

ΚΚΕ: ακατανόητη η κυβερνητική απόφαση

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, αποτελούμενη από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Θανάση Παφίλη και Νίκο Καραθανασόπουλο συναντήθηκε, σήμερα, με το Προεδρείο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Συμμετείχαν, επίσης, με τηλεδιάσκεψη και οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης και Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ ενημερώθηκε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυνηγοί και οι συλλογικοί τους φορείς, τα οποία οξύνθηκαν και λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού, με πρόσχημα την πανδημία. Το ΚΚΕ τόνισε στους εκπροσώπους της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας ότι θεωρεί ακατανόητη την κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας και του ψαρέματος, από τη στιγμή που και οι ίδιοι οι επιδημιολόγοι δε θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει πηγή μετάδοσης του ιού. Τόνισε ότι, όπως και στο παρελθόν, θα ζητήσει ξανά από την κυβέρνηση την άρση της απαγόρευσης, με την τήρηση όλων των επιστημονικών πρωτοκόλλων».