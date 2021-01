Πολιτισμός

Σακελλαροπούλου - Μενδώνη: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες του υπουργείου Πολιτισμού

Δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Προεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία την ενημέρωσε για θέματα των αρμοδιοτήτων της.

Η κ. Μενδώνη παρουσίασε στην κ. Σακελλαροπούλου τις προτεραιότητες του Υπουργείου για το άμεσο μέλλον και αναφέρθηκε αναλυτικά στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.