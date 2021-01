Αθλητικά

Η Σοφία Μπεκατώρου “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η λαμπρή καριέρα, στιγμιότυπα που ξεχώρισε από την πορεία της στον αθλητισμό και τα μηνύματα που θέλει να περάσει με την καταγγελία της.

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο “Ενώπιος Ενωπίω” την Σοφία Μπεκατώρου.

Η σπουδαία Ολυμπιονίκης στην Ιστιοπλοΐα, αποκαλύπτει νέες πτυχές από τη θλιβερή εμπειρία της από γνωστό παράγοντα του αθλητισμού.

Ποιο μήνυμα στέλνει σε νέες και νέους που κινδυνεύουν να βρεθούν θύματα επιτήδειων παραγόντων.

Πως η Ελληνίδα αθλήτρια βρέθηκε από το Πολυτεχνείο στην ιστιοπλοΐα.

Η λαμπρή πορεία, οι μεγάλες διακρίσεις, τα χρυσά μετάλλια και οι μνήμες από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες.

